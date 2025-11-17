Η επιστροφή του οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δραστηριότητα που ξεκίνησε ήδη από το Halloween

Ακόμα και πριν καν μπει ο Νοέμβριος, η Mariah Carey έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της στα charts με το απόλυτο χριστουγεννιάτικο hit «All I Want for Christmas Is You»! Το τραγούδι μπήκε ξανά στο Billboard Hot 100, στην 31η θέση για την εβδομάδα που έληξε στις 15 Νοεμβρίου.

Η επιστροφή του οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δραστηριότητα που ξεκίνησε ήδη από το Halloween. Από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου, το τραγούδι κατέγραψε 9,9 εκατ. streams, 942.000 ραδιοφωνικές μεταδόσεις και περίπου 1.000 πωλήσεις.

Ο Andrew Unterberger του Billboard σημειώνει ότι η πρόωρη εμφάνιση του τραγουδιού, μαζί με το «Thriller» του Michael Jackson, συνδέεται και με τους νέους κανόνες του Hot 100, που επιτρέπουν στα κλασικά τραγούδια να ξαναμπούν στα charts γρηγορότερα, απομακρύνοντας ταυτόχρονα τις παλαιότερες επιτυχίες που παραμένουν για μεγάλο διάστημα.

Από το 1994 που κυκλοφόρησε, το «All I Want for Christmas Is You» χρειάστηκε 23 χρόνια για να μπει στο Top 10, κατακτώντας την κορυφή το 2019. Έκτοτε, παραμένει σημείο αναφοράς κάθε εορταστικής περιόδου, με συνολική παραμονή 18 εβδομάδων στο Hot 100, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στην ιστορία του chart, ενώ αποτελεί την 19η νούμερο ένα επιτυχία της Carey.