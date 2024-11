Ακροδεξιά στροφή φον ντερ Λάιεν: Ζήτησε αύξηση των αμυντικών δαπανών, ξέχασε τα «καυτά» προβλήματα της ΕΕ

Περισσότερες δαπάνες για την άμυνα ζήτησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναλαμβάνοντας την ηγεσία για τα επόμενα 5 χρόνια στην Ευρώπη, την ώρα που η «ομάδα» της ψηφίστηκε από μια ισχνή πλειοψηφία ευρωβουλευτών.

Η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της νέας εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ, με το μικρότερο περιθώριο ψήφων όλων των εποχών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Guardian, ανοίγει τον δρόμο για τη φον ντερ Λάιεν και τους 26 Ευρωπαίους Επιτρόπους της να ξεκινήσουν μια πενταετή θητεία, αρχής γενομένης από την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου.

Την ίδια ώρα η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει έντονες προκλήσεις, ανάμεσά τους ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, η επανεκλογή Τραμπ και η κλιματική αλλαγή. Όλα στον απόηχο ενός βαθύ φόβου οικονομικής παρακμής καθώς η φον ντερ Λάιεν ξεκινά τη δεύτερη θητεία της.

Η φον ντερ Λάιεν είπε στους Ευρωβουλευτές, πριν την ψηφοφορία, πως «υπάρχει κάτι λάθος στην εξίσωση» όπου η Ρωσία έχει δαπάνες που ξεπερνούν το 9% του ΑΕΠ για την άμυνα ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ είναι στο 1,9%

«Ο πόλεμος κλιμακώνεται στα σύνορα της Ευρώπης, και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό που έρχεται, χέρι χέρι με το ΝΑΤΟ. Πρέπει να αυξηθούν οι αμυντικές μας δαπάνες» είπε καλώντας παράλληλα σε μία προσπάθεια για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και κοινών αμυντικών έργων. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέρει ο Guardian, πρόσθεσε πως η Ευρώπη αντιμετώπισε δύσκολες επιλογές που απαιτούσαν «τεράστιες επενδύσεις στην ασφάλειά μας και την ευημερία μας».

Today is a good day for Europe. I am thankful for the confidence expressed to the new College through the @Europarl_EN vote. Now I will gather my team as of Monday. And we will get to work ↓ https://t.co/AusItJ7ge5

Οι Ευρωβουλευτές με ψήφους 370 προς 282 επιβεβαίωσαν τους αξιωματούχους που πρότεινε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Σεπτέμβριο, η πιο δεξιά ομάδα στη σύγχρονη ιστορία της ΕΕ, μετά από μια πολιτική συμφωνία μεταξύ των ηγετών του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλιστών και των κεντρώων φιλελεύθερων. Ήταν η πιο οριακή επικράτηση, όπως επισημαίνει ο Guardian, από τότε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε να εγκρίνει την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ τη δεκαετία του 1990 και να διχάσει τις πολιτικές ομάδες σε όλο το φάσμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ψήφος που έλαβε αντιστοιχεί στο 51,3% του συνόλου των 720 Ευρωβουλευτών ή εναλλακτικά στο 53,7% όσων ήταν παρόντες. Δεκαπέντε από τους νέους Επιτρόπους, ανάμεσά τους και η ίδια η φον ντερ Λάιεν, είναι μέλη ή σύμμαχοι της του κεντροδεξιού κόμματος της ΕΕ, δύο ακόμα Επίτροποι είναι εθνικιστές και μέλη της ακροδεξιάς. Η απερχόμενη επιτροπή είχε 10 επιτρόπους του ΕΛΚ και έναν σύμμαχο ενός εθνικιστικού κόμματος κατά της ΕΕ.

Η φον ντερ Λάιεν είπε στους Ευρωβουλευτές την Τετάρτη ότι πάντα θα εργάζεται «από το κέντρο» και δεσμεύτηκε να «παραμείνει στον στόχο» της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, την πολιτική ορόσημο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Europe must fight for its freedom to shape its future in an unstable world.



We must invest in our prosperity and security.



And stay united and true to our values.



My team and I will strive for this every single day.



Starting from the very first day https://t.co/w1wwajkIUf