Ο πάπας Φραγκίσκος ζητά έρευνα για πιθανή γενοκτονία στη Γάζα

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο πάπας Φραγκίσκος μιλά για πιθανή γενοκτονία για να περιγράψει τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

«Σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, αυτό που συμβαίνει στη Γάζα έχει τα χαρακτηριστικά της γενοκτονίας» αναφέρει ο πάπας Φραγκίσκος σε αποσπάσματα του νέου του βιβλίου.

Ο πάπας Φραγκίσκος ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για το αν τα ισραηλινά χτυπήματα στη Λωρίδα της Γάζας συνιστούν γενοκτονία. Τα ισραηλινά χτυπήματα, που έχουν σκοτώσει πάνω από 40.000 ανθρώπους, θεωρούνται ευρέως ως αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου του 2023.

Σε αποσπάσματα του βιβλίου του, σύμφωνα με το Politico, ο πάπας προσθέτει πως «θα πρέπει ερευνηθεί προσεκτικά (αν πρόκειται για γενοκτονία και) για να καθοριστεί εάν εντάσσεται στον τεχνικό ορισμό που έχουν διατυπωθεί από νομικούς και διεθνείς φορείς», σύμφωνα με τα αποσπάσματα που δημοσίευσε η ιταλική La Stampa.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο πάπας Φραγκίσκος μιλά για πιθανή γενοκτονία για να περιγράψει τη σύγκρουση στη Γάζα , αναφέρει το Associated Press. Τον Σεπτέμβριο, είχε πει ότι οι πράξεις του Ισραήλ στη Γάζα και τον Λίβανο ήταν ανήθικες και άνισες.

Το βιβλίο του με τίτλο «Hope Never Disappoints. Pilgrims Towards a Better World» κυκλοφόρησε σήμερα Κυριακή 17 Νοεμβρίου και φέρει την υπογραφή του Hernán Reyes Alcaide, βασισμένο σε συνεντεύξεις του πάπα.