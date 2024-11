Όπρα Γουίνφρεϊ, Lady Gaga και Ρίκι Μάρτιν στην τελευταία ομιλία της Κάμαλα Χάρις (βίντεο)

Δίπλα στην Κάμαλα Χάρις θα εμφανιστεί και ο σύζυγός της Doug Emhoff.

Η Κάμαλα Χάρις βγάζει στη σκηνή τα «μεγάλα όπλα»: Όπρα Γουίνφρεϊ, Lady Gaga, Ρίκι Μάρτιν και οι The Roots ανεβαίνουν μεταξύ άλλων στη σκηνή της Φιλαδέλφεια στην αποψινή, τελευταία της ομιλία πριν την ημέρα των εκλογών στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της προεκλογικής καμπάνιας της Κάμαλα Χάρις έχουν ήδη προγραμματιστεί να εμφανιστούν στην τελευταία ομιλία δίπλα της οι DJ Jazzy Jeff, Fat Joe και η Όπρα Γουίνφρεϊ που θα μιλήσουν στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Η Όπρα Γουίνφρεϊ είναι δεινή υποστηρίκτρια της Κάμαλα Χάρις ενώ είχε μιλήσει και στο συνέδριο των Δημοκρατικών τον περασμένο Αύγουστο.

Οι Adam Blackstone, DJ Cassidy, Freeway and Just Blaze, Jazmine Sullivan, Lady Gaga, Ρίκι Μάρτιν και The Roots αναμένεται να ερμηνεύσουν ορισμένα από τα τραγούδια τους στο πλαίσιο της διασκέδασης του κόσμου, ως είθισται σε τέτοιες προεκλογικές συγκεντρώσεις στις ΗΠΑ.

Δίπλα στην Κάμαλα Χάρις θα εμφανιστεί και ο σύζυγός της Doug Emhoff. Η προεκλογική ομιλία θα γίνει στο The Rocky Steps στο Μουσέιο Τέχνης της Φιλαδέλφεια.

{https://www.youtube.com/watch?v=nwLbWbwUeeM}