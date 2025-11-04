Οι Αμερικανοί οδηγούνται στις κάλπες και δίνουν το στίγμα για τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης Τραμπ: To «στοίχημα» Μαμντάνι, το διακύβευμα για τις προοδευτικές φωνές της αριστεράς και οι τοπικές μάχες που μπορούν να κρίνουν τις εξελίξεις στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά την έναρξη της ταραχώδους δεύτερης θητείας Τραπ, οι ψηφοφόροι στις ΗΠΑ δίνουν σήμερα την ετυμηγορία τους για τα πεπραγμένα των τελευταίων δέκα μηνών.

Οι αναμετρήσεις για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, τις κυβερνητικές θέσεις σε Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια, καθώς και ένα δημοψήφισμα για την ανακατανομή εκλογικών περιφερειών στην Καλιφόρνια, πρόκειται να απαντήσουν - σε διαφορετικό βαθμό η καθεμία - στο πώς θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί και να απαντήσει το Δημοκρατικό Κόμμα στην επίδειξη δύναμης του Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Οι εκλογές διεξάγονται κυρίως σε περιοχές που κλίνουν προς τους Δημοκρατικούς, αλλά και σε αμφίρροπες πολιτείες, όπου οι υποψήφιοι επιχειρούν να αξιοποιήσουν την οργή απέναντι στον Τραμπ, αποφεύγοντας παράλληλα τη δυσαρέσκεια που υπάρχει για την κατάσταση εντός του δημοκρατικού κόμματος.

Με τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 να αλλάζουν τη σύνθεση του Κογκρέσου για τα τελευταία δύο χρόνια της θητείας του Τραμπ, τα δύο κόμματα περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα της Τρίτης προκειμένου να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους ενόψει της επόμενης χρονιάς.

Οι New York Times θέτουν έξι ερωτήματα που πρόκειται να μας απασχολήσουν τα επόμενα 24ωρα.

Μπορεί ο Μαμντάνι να φτάσει το 50%;

Ο 34χρονος Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος μέσα σε οκτώ μήνες μετατράπηκε από έναν πολιτικό «άγνωστο» σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της παράταξης των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, δεν χρειάζεται την πλειοψηφία των ψήφων για να γίνει δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Ωστόσο, μια νίκη με καθαρή πλειοψηφία θα ενίσχυε σημαντικά το επιχείρημά του ότι η πόλη διψά για την προοδευτική του πολιτική.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μαμντάνι έχει την υποστήριξη λίγο κάτω από το ήμισυ των εν δυνάμει ψηφοφόρων της πόλης, διατηρώντας παράλληλα ένα ισχυρό προβάδισμα έναντι του Άντριου Κουόμο, πρώην κυβερνήτη που κατέρχεται ως ανεξάρτητος μετά την ήττα του στις προκριματικές των Δημοκρατικών, και του Κέρτις Σλίβα, ακτιβιστή και ιδρυτή των Guardian Angels, υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τη Δευτέρα τον Κουόμο, μια κίνηση που ενδέχεται να μην ωφελήσει τον πρώην κυβερνήτη, δεδομένου ότι η Νέα Υόρκη πέρυσι στήριξε την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις έναντι του Τραμπ με διαφορά 36 ποσοστιαίων μονάδων.

Μια καθαρή νίκη με πλειοψηφία για τον Μαμντάνι θα του έδινε μια ξεκάθαρη εντολή για το προοδευτικό όραμα που υποστηρίζει εκείνος και οι σύντροφοί του εδώ και χρόνια: Έχουν ζητήσει αύξηση των φόρων για τους πλούσιους προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι συγκοινωνίες και τα κοινωνικά προγράμματα που μειώνουν το κόστος διαβίωσης.

Μια μεγάλη νίκη θα βοηθούσε επίσης τον Μαμντάνι και τους προοδευτικούς Δημοκρατικούς να αντιστρέψουν το επιχείρημα ότι εντός του κόμματος το «brand» τους είναι τοξικό για τους ψηφοφόρους που θα καθορίσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η Νέα Υόρκη μπορεί να μην έχει πολλά κοινά με τις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες που θα αποτελέσουν πεδία μάχης το 2026, ωστόσο οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν ήδη αρχίσει να παρουσιάζουν τον Μαμντάνι ως το «πρόσωπο» του Δημοκρατικού Κόμματος, συνδέοντάς τον με άλλους υποψηφίους αλλού.

Το ποσοστό του την Τρίτη πρόκειται να καθορίσει πόσο θα τον αγκαλιάσει στο μέλλον το κόμμα του εκτός Νέας Υόρκης.

Θα τιμωρήσουν τον Τραμπ Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια;

Κάθε τέσσερα χρόνια, ένα χρόνο μετά τις προεδρικές εκλογές, οι ψηφοφόροι σε Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια προσφέρουν μια πρώτη αξιολόγηση για το πώς τα πάει ο νεοεκλεγείς πρόεδρος.

Η πρόσφατη ιστορία δείχνει ότι συνήθως δεν τους αρέσει αυτό που βλέπουν.

Μόνο μια φορά από την εποχή της προεδρίας Νίξον οι ψηφοφόροι της Βιρτζίνια έχουν εκλέξει κυβερνήτη από το ίδιο κόμμα με τον πρόεδρο.

Τώρα που ο Τραμπ βρίσκεται ξανά στον Λευκό Οίκο, η βουλευτής Μίκι Σέρριλ του Νιού Τζέρσεϊ και η πρώην βουλευτής Αμπιγκέιλ Σπάνμπεργκερ της Βιρτζίνια προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη δημοκρατική οργή για τον Τραμπ, για να γίνουν κυβερνήτες των πολιτειών τους.

Είναι μια στρατηγική που οι Δημοκρατικοί χρησιμοποιούν με μεγάλη επιτυχία από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε για πρώτη φορά το προεδρικό αξίωμα το 2017 και ξανά στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018. Όπως προέβλεψε ο πρώην κυβερνήτης της Βιρτζίνια, Τέρι ΜακΌλιφ, φέτος «θα είναι σαν το 2017, αλλά με αναβολικά».

Καλιφόρνια: Η αρχή του ντόμινo;

«Να χειραγωγήσουμε κι εμείς τα όρια της εκλογικής μας περιφέρειας ή όχι;» Αυτό είναι πρακτικά το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν σήμερα οι Καλιφορνέζοι, σε ένα δημοψήφισμα που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την ισορροπία δυνάμεων στην πολιτεία και στη χώρα τα επόμενα χρόνια.

Εφόσον περάσει, η πρόταση 50 - που υποστηρίζεται από τον Δημοκρατικό κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ - θα επαναχαράξει τους εκλογικούς χάρτες της πολιτείας, με τρόπο που θα μπορούσε να βοηθήσει τους Δημοκρατικούς να κατακτήσουν πέντε έδρες στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Υπενθυμίζεται πως το καλοκαίρι ο Τραμπ είχε ακολουθήσει ακριβώς το ίδιο τέχνασμα στο Τέξας, ώστε πέντε εκλογικές περιφέρειες να περάσουν από τους Δημοκρατικούς στους Ρεπουμπλικάνους, δίνοντας την καλύτερη πάσα στον πολιτικό εχθρό του.

Με τις βλέψεις του για τη διεκδίκηση της προεδρίας να είναι πλέον ξεκάθαρες, ο Νιούσομ επιχειρεί να ηγηθεί της αντιπολίτευσης εντός των Δημοκρατικών, ενώ το ερώτημα τώρα να είναι πόσες ακόμη «γαλάζιες» πολιτείες θα ανταποκριθούν στο κάλεσμά του, διεκδικώντας επανακατανομή των εδρών.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι Δημοκρατικοί της Βιρτζίνια έκαναν το πρώτο βήμα, ενώ αντίστοιχες κινήσεις αναμένονται σε Ιλινόις, Μέριλαντ και Νέα Υόρκη.

Η διαφορά στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Καλιφόρνια - που, λόγω της αργής καταμέτρησης ψήφων στην πολιτεία, μπορεί να μην γίνει γνωστή για μέρες ή εβδομάδες - θα χρησιμεύσει ως τεστ για το πόσο πρόθυμοι είναι οι ψηφοφόροι των «γαλάζιων» πολιτειών να εμπλακούν στην ασυνήθιστη ανακατανομή εκλογικών περιφερειών που προκάλεσε ο Τραμπ.

Πόσο θα παρέμβει η κυβέρνηση Τραμπ στις διαδικασίες;

Δημοκρατικοί όπως ο κυβερνήτης Τζ.Μ. Πρίτσκερ του Ιλινόις έχουν προειδοποιήσει ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να στείλει στρατιώτες σε εκλογικά τμήματα για να εκφοβίσει τους ψηφοφόρους, ενώ ο Γκάβιν Νιούσομ έχει αναφέρει πως πράκτορες της ICE θα μπορούσαν να εμφανιστούν στα εκλογικά τμήματα την ημέρα των εκλογών.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αρκεστεί στο ότι θα στείλει παρατηρητές στην Καλιφόρνια και το Νιου Τζέρσεϊ.

Στο βαθμό που οι εκλογές της Τρίτης αποτελούν πολιτικά μια πρόβα για τις ενδιάμεσες εκλογές, μπορεί επίσης να λειτουργήσουν ως τεστ για το πώς μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αφοσιωμένη στην προώθηση των πολιτικών επιθυμιών του προέδρου, θα μπορούσε να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα προς όφελός του.

Ποιος θα ελέγχει το Ανώτατο Δικαστήριο της Πενσυλβάνια το 2028;

Οι ψηφοφόροι της Πενσυλβανία καλούνται να αποφασίσουν εάν οι δικαστές που εξελέγησαν ως Δημοκρατικοί στο Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας θα διατηρήσουν τις έδρες τους για μια ακόμη 10ετή θητεία - σε μια αναμέτρηση που θα καθορίσει την ισορροπία δυνάμεων στην πιο αμφίρροπη πολιτεία της χώρας.

Αυτή τη στιγμή στο δικαστήριο, που χειρίζεται τα τελευταία χρόνια κρίσιμες υποθέσεις, έχουμε μια πλειοψηφία 5-2 υπέρ των Δημοκρατικών.

Εφόσον οι δικαστές δεν επανεκλεγούν, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Τζος Σάπιρο θα προτείνει αντικαταστάτες, αλλά η έγκρισή τους θα πρέπει να δοθεί από τη Γερουσία της πολιτείας, την οποία ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το δικαστήριο παραμένει με μια σύνθεση 2-2 έως το 2027 - οπότε οι τρεις θέσεις θα κριθούν σε νέα εκλογική αναμέτρηση - αφήνοντας τους Δημοκρατικούς χωρίς εποπτεία επί εκλογικών θεμάτων ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών

Θα υπερισχύσουν οι προοδευτικές δυνάμεις στις υπόλοιπες κάλπες;

Μαζί με τη Νέα Υόρκη, πολλές μεγάλες πόλεις εκλέγουν σήμερα δημάρχο.

Οι νυν δήμαρχοι αναμένεται να επανεκλεγούν εύκολα σε Άτλαντα, Βοστώνη, Σινσινάτι, Πίτσμπουργκ και Σάρλοτ, Β. Καρολίνα.

Νέοι δήμαρχοι θα εκλεγούν σε Ντιτρόιτ, Μπάφαλο και Τζέρσεϊ Σίτι, Ν. Τζέρσεϊ, όπου ο πρώην κυβερνήτης Τζιμ ΜακΓκρίβι προσπαθεί να επιστρέψει στην πολιτική, όπως είχε κάνει ο Κουόμο.

Οι πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις είναι στη Μινεάπολη και το Σιάτλ, όπου οι παραδοσιακοί εκπρόσωποι των Δημοκρατικών προσπαθούν να κρατήσουν τις θέσεις τους απέναντι σε προοδευτικούς αντιπάλους της αριστεράς: Το διακύβευμα εδώ είναι η σφυγμομέτρηση των φιλελεύθερων ψηφοφόρων εκτός Νέας Υόρκης.

Στη Μινεάπολη, οι Δημοκρατικοί απέρριψαν τον Τζέικομπ Φρέι τον Ιούλιο, υποστηρίζοντας έναν δημοκρατικό σοσιαλιστή, τον γερουσιαστή Ομάρ Φατέχ.

Στο Σιάτλ, ο δήμαρχος Μπρους Χάρελ κονταροχτυπιέται με την Κέιτι Γουίλσον, μια αριστερή ακτιβίστρια που κατέλαβε την πρώτη θέση στις προκριματικές του Αυγούστου. Ο Χάρελ προσπαθεί να γίνει ο πρώτος δήμαρχος του Σιάτλ που επανεκλέγεται από το 2005, ενώ η Γουίλσον προσπαθεί να αξιοποιήσει τη δυσαρέσκεια κατά του κατεστημένου που διαπερνά το Δημοκρατικό Κόμμα.

Στο Μαϊάμι, 13 υποψήφιοι διεκδικούν την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο στις 9 Δεκεμβρίου, εφόσον κανείς δεν κερδίσει απευθείας με πάνω από 50% των ψήφων την Τρίτη.