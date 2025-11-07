Φέτος είναι η πρώτη φορά με το 2006, που η Τέιλορ Σουίφτ δεν έχει καμία υποψηφιότητα για Grammy.

Η Lady Gaga και ο Kendrick Lamar ηγούνται των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Grammy του 2026, ενώ η K-Pop μπήκε για πρώτη φορά στην κατηγορία γαι το τραγούδιτ ης χρονιάς.

Εκτός υποψφιοτήτων γαι πρώτη φορά μετα΄το 2006 είναι η Τέιλορ Σουίφτ, αλλά υπάρχει λόγος. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο ράπερ Lamar έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες - εννέα συνολικά - συμπεριλαμβανομένης μιας πολυπόθητης υποψηφιότητας για το άλμπουμ της χρονιάς. Η θρυλική Lady Gaga είναι επίσης υποψήφια για το κύριο βραβείο για το Mayhem, ένα άλμπουμ που εμπνέει την ιστορία της και σηματοδοτεί την επιστροφή της στις ηλεκτρο-ποπ ρίζες της. H Lady Gaga συγκέντρωσε συνολικά επτά υποψηφιότητες.

Δύο τραγούδια K-Pop είναι στη λίστα για το τραγούδι της χρονιάς: η ποπ επιτυχία APT των Rosé και Bruno Mars, και το Golden των Hunter/x, η επιτυχία που ξεχώρισε από την ταινία κινουμένων σχεδίων K-Pop Demon Hunters του Netflix.

Τόσο η Lady Gaga όσο και ο Kedrick Lamar έχουν πέντε προηγούμενες υποψηφιότητες για άλμπουμ της χρονιάς, αλλά κανένας από τους δύο δεν έχει σηκώσει ποτέ το πολυπόθητο χρυσό γραμμόφωνο σε αυτήν την κατηγορία. Αν ο Lamar κερδίσει τον επόμενο Φεβρουάριο, τη μεγλαή βραδιά της απονομής, το GNX θα γίνει το πρώτο ραπ άλμπουμ που θα κερδίσει το κύριο βραβείο της βραδιάς μετά το Speakerboxxx/The Love Below των Outkast το 2004.

Επίσης φέτος, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των Grammy που τρία ραπ άλμπουμ μπαίνουν στη λίστα για το άλμπουμ της χρονιάς. υποψήφιος είναι επίσης ο Πορτορικανός σταρ Bad Bunny, ο οποίος πρόκειται να είναι ο headliner στο ημίχρονο του Super Bowl της επόμενης χρονιάς. Είναι υποψήφιος για το μουσικά φιλόδοξο Debí Tirar Más Fotos, το οποίο συνδυάζει ζωντανή ενορχήστρωση με τον ισχιακό παλμό της reggaeton.

Οι Βρετανίδες σταρ Olivia Dean και Lola Young έλαβαν τις πρώτες τους υποψηφιότητες για Grammy στην κατηγορία καλύτερου νέου καλλιτέχνη, όπου θα ανταγωνιστούν την ποπ σταρ Addison Rae και το γυναικείο συγκρότημα Katseye.

Οι υποψηφιότητες αποκαλύφθηκαν σε ζωντανή μετάδοση από μια πληθώρα αστέρων, συμπεριλαμβανομένων των νικητών του 2025, Chappell Roan, Doechii και Sabrina Carpenter, καθώς και Βρετανών αστέρων όπως ο Sam Smith και ο Marcus Mumford.

Υποψηφιότητες στις big4 κατηγορίες

Τραγούδι της χρονιάς

Lady Gaga – Abracadabra

Doechii - Anxiety

Rosé & Bruno Mars - APT

Bad Bunny - DtMF

Hunter/x - Golden

Kendrick Lamar feat SZA - Luther

Sabrina Carpenter - Manchild

Billie Eilish - Wildflower

Δίσκος της χρονιάς

Bad Bunny - DtMF

Sabrina Carpenter - Manchild

Doechii - Anxiety

Billie Eilish - Wildflower

Lady Gaga – Abracadabra

Kendrick Lamar feat SZA - Luther

Chappell Roan - The Subway

Rosé & Bruno Mars - APT

Άλμπουμ της χρονιάς

Bad Bunny - Debí Tirar

Justin Bieber - Swag

Sabrina Carpenter - Man's Best Friend

Clipse – Let God Sort Em Out

Lady Gaga - Mayhem

Kendrick Lamar - GNX

Leon Thomas – Mutt

Tyler, the Creator – Chromakopia

Καλύτερος/η νέος/α καλλιτέχνης

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Ωστόσο φέτος είναι η πρώτη φορά από το 2006 που η Τέιλορ Σουίφτ δεν είναι υποψήφια για τα βραβεία Grammy. Το τελευταίο άλμπουμ της σταρ, The Life of a Showgirl, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο, χάνοντας την προθεσμία για μία υποψηφιότητα. Για να πληροί τις προϋποθέσεις, ένα τραγούδι ή άλμπουμ πρέπει να έχει κυκλοφορήσει μεταξύ 31 Αυγούστου 2024 και 30 Αυγούστου 2025. Το The Life of a Showgirl θα είναι επομένως επιλέξιμο για την τελετή του 2027 και φαίνεται σίγουρο ότι θα εξασφαλίσει στη Σουίφτ την όγδοη υποψηφιότητά της για άλμπουμ της χρονιάς.

Μετά τη δημοσίευση της λίστας, θα διεξαχθεί ένας τελικός γύρος της ψηφοφορίας μεταξύ 12 Δεκεμβρίου και 5 Ιανουαρίου ενώ οι νικητές θα ανακοινωθούν σε μια λαμπερή τελετή στο Λος Άντζελες την 1η Φεβρουαρίου 2026.