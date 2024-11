Ο πρωταγωνιστής του Dawson’s Creek, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου

«Έχω καρκίνο του παχέος εντέρου. Αντιμετωπίζω ιδιωτικά τη νόσο αυτή και κάνω ένα βήμα τη φορά για την επίλυση του με τη στήριξη της εκπληκτικής οικογένειάς μου» είπε ο 47χρονος ηθοποιός.

Ο 47χρονος ηθοποιός James Van Der Beek, που έγινε γνωστός όταν πρωταγωνίστησε στην νεανική τηλεοπτική σειρά Dawson’s Creek, αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου.

«Έχω καρκίνο του παχέος εντέρου. Αντιμετωπίζω ιδιωτικά τη νόσο αυτή και κάνω ένα βήμα τη φορά για την επιλύση του με τη στήριξη της εκπληκτικής οικογένειάς μου» είπε ο 47χρονος ηθοποιός.

Σημείωσε σε συνέντευξή του στο People ότι υπάρχει λόγος για να είναι αισιόδοξος και ότι αισθάνεται καλά.

Παρά τη διάγνωσή του ο ηθοποιός Van Der Beek συνεχίζει να εργάζεται. Πρόσφατα εμφανίστηκε σε ένα επεισόδια της σειράς Walker ενώ πρωταγωνιστεί στο Sidelined: The QB and Me, μία παραγωγή που θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Νοεμβρίου. Ο ίδιος ωστόσο έχει πει ότι έχει δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά του, στη σύζυγό του Kimberly και τα έξι παιδιά τους.

