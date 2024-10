Λίβανος: Το Ισραήλ βομβαρδίζει Baalbek και Bekka μετά από προειδοποιήσεις για εκκένωση (βίντεο)

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν και πόσα είναι τα θύματα από τις επιδρομές του Ισραήλ σε περιοχές του Λιβάνου.

Λίγες μόνο ώρες μετά τις προειδοποιήσεις για εκκενώσεις περιοχών, οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στην πόλη Baalbek και τα περίχωρά της στα ανατολικά του Λιβάνου, μεταδίδει το Γαλλικό πρακτορείο.

Ο δήμαρχος του Baalbek, Mustafa al-Shall επιβεβαίωσε τα χτυπήματα στην πόλη και τις γύρω περιοχές, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται πηγές ασφαλείας, το Ισραήλ ξεκίνησε σκληρές αεροπορικές επιδρομές στην Baalbek και τα γύρω χωριά, στην ανατολική κοιλάδα Bekaa στον Λίβανο. Το πρακτορείο μεταδίδει ότι χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν την πόλη μετά την έκδοση της προειδοποίησης για εκκένωση, σχεδόν τέσσερις ώρες πριν τις επιθέσεις. Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για θύματα.

After the Israel Defense Forces’ Arabic channel issued an evacuation order for Baalbek, local residents have begun leaving the city following the designated routes. pic.twitter.com/qmvBqlroDn — Huang (@YHWHpuren) October 30, 2024

ISRAEL BOMBS THE HISTORIC CITY OF BAALBEK: ISRAEL IS NOW TRYING TO WIPE OUT THE HISTORY OF LEBANON ?⚠️



? 30th October 2024



Israel struck furiously upon the ancient city of Baalbek which is located in #Lebanon's Beqaa Valley, about 67kms northeast of #Beirut.#Israel #Russian pic.twitter.com/wPrs4KA8a3 — Barbarik (@Sunny_000S) October 30, 2024

Νωρίτερα το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποιήσεις για εκκενώσεις και στην επαρχία του Nabatieh. Οι ισραηλινές δυνάμεις προέτρεψαν τους κατοίκους αρκετών χωριών στην επαρχία του νότιου Λιβάνου να φύγουν άμεσα καθώς ετοιμαζόταν να χτυπήσουν στόχους της Χεζμπολάχ.

The Israeli attacks in Baalbek:



The Lebanese report damage to fuel tanks in the village of Douris - black smoke billows from the site. pic.twitter.com/PsYymzGdrB — DeepState Illuminate (@TheDeep_State6) October 30, 2024

«Οι τρομοκρατικές ενέργειες της Χεζμπολάχ αναγκάζουν τον ισραηλινό στρατό να ενεργήσουν έντονα σε αυτές τις περιοχές» ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο εκπρόσωπος του στρατού Avichay Adraee. Οι αρχές της πόλης του Nabatieh επιβεβαίωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν ήδη ξεκινήσει τις αεροπορικές επιδρομές.