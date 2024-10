Εκλογές στη Λιθουανία: Κρίσιμος β' γύρος, ποιος είναι το φαβορί

Οι Λιθουανοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (LSDP) να έχει αποκτήσει προβάδισμα έναντι του κυβερνώντος κόμματος Ένωση της Πατρίδας (TS-LKD) από τον πρώτο γύρο, που έκρινε περίπου τις μισές από τις 141 έδρες του κοινοβουλίου.

Το LSDP, το οποίο παρέμεινε στην εξουσία από το 2012 έως το 2016, εξασφάλισε 20% των ψήφων στον πρώτο γύρο της 14ης Οκτωβρίου. Το κυβερνών κεντροδεξιό κόμμα Ένωση της Πατρίδας (TS-LKD) έλαβε 18% και το νεοσύστατο λαϊκιστικό Nemuno Aušra (NA) κατετάγη τρίτο με 15%.

