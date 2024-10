Ο Ερντογάν βομβαρδίζει θέσεις του PKK στη Συρία έπειτα από το μακελειό στην Άγκυρα

Πέντε νεκροί και 22 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις σε βαριά κατάσταση, είναι ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας TUSAS, στην περιοχή Καχραμανκαζάν στα περίχωρα της Άγκυρας.

Νεκροί είναι οι δύο δράστες - μία γυναίκα και ένας άντρας - ενώ μεταξύ των θυμάτων είναι ένας οδηγός ταξί, τον οποίο οι δράστες σκότωσαν για να κλέψουν το όχημά του και τέσσερις εργαζόμενοι της TUSAS.

Την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ «έδειξε» ευθέως ως υπεύθυνη για το χτύπημα την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ, δηλώνοντας ότι «πάντα δίνουμε στα μέλη του ΡΚΚ την τιμωρία που τους αξίζει, θα πληρώσουν και τώρα υψηλό τίμημα».

«Εκτιμούμε ότι το έκανε το PKK. Θα δώσουμε στη δημοσιότητα πληροφορίες όταν οι ταυτοποιήσεις και άλλα στοιχεία γίνουν πιο σαφή», δήλωσε, από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια.

