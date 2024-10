Έκρηξη σε αγορά της Καμπούλ – Τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 τραυματίες (βίντεο)

Έκρηξη σημειώθηκε σε πολυσύχναστη αγορά της Καμπούλ με τουλάχιστον έναν νεκρό και 11 τραυματίες ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του Αφγανιστάν.

Η έκρηξη της χειροβομβίδας σημειώθηκε στις 14:00 (τοπική ώρα), σε υπαίθρια αγορά στο κέντρο της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο και για δεύτερο νεκρό.

Ο εκπρόσωπος του αφγανικού υπουργείου Εσωτερικών, Αμπντούλ Ματίν Κανί δήλωσε στο Reuters πως «ο δράστης ακρωτηριάστηκε, έχασε το ένα του πόδι. Δέχεται ιατρική φροντίδα, παραμένοντας υπό κράτηση όσο οι υπηρεσίες ασφαλείας διερευνούν την υπόθεση».

Ο Στέφανο Τζενάρο Σμιρνόφ, υποδιοικητής του Νοσοκομείου Επειγόντων Περιστατικών στην Καμπούλ, πρόσθεσε πως «διακομίστηκαν 11 τραυματίες στο νοσοκομείο μας: ένα κοριτσάκι 3 ετών, ένα αγοράκι 4 ετών, ένας 16χρονος, δύο γυναίκες και έξι άνδρες, εκ των οποίων ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση» ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι ένας άνδρας υπέκυψε στα τραυματά του.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την έκρηξη.

