Τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκική Αεροπορική Βιομηχανία - 6 νεκροί, 14 τραυματίες, εξουδετερώθηκαν οι δράστες

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης το απόγευμα της Τετάρτης στα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (TUSAS) στην Άγκυρα ενώ πριν από λίγο οι αρχές ενημέρωσαν ότι εξουδετερώθηκαν και δύο από τους δράστες.

Τρία άτομα από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, είπε ο Τούρκος ΥΠΕΣ Ali Yerlikaya. Στην περιοχή υπάρχουν ακόμα αρκετά ασθενοφόρα καθώς η επιχείρηση εκκένωσης δεν έχει ολοκληρωθεί στην περιοχή, όπου εργάζονται σχεδόν 15.000 άτομα.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδειξαν πλάνα από ένοπλους επιτιθέμενους να εισέρχονται στο κτίριο της TUSAS. «Δύο τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση στην τοποθεσία TUSAS στην Kahramankazan στην Άγκυρα. Δυστυχώς, έχουμε 3 μάρτυρες και 14 τραυματίες στην επίθεση», είπε νωρίτερα ο Yerlikaya.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μαζί με τον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν σε διάσκεψη των BRICS στη ρωσική πόλη Καζάν, καταδίκασαν την επίθεση. Το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης καταδίκασαν την τρομοκρατική επίθεση.

Μέχρι στιγμής τα αίτια της τρομοκρατική επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα και οι δράστες άγνωστοι. Καμία τρομοκρατική ομάδα δεν είχε αναλάβει την ευθύνη ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Για αχρεία επίθεση έκανε λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην πρώτη δήλωσή του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στην Τουρκική Αεροπορική Βιομηχανία. «Μια αχρεία επίθεση που στοχεύει την επιβίωση της χώρας μας, την ειρήνη του έθνους μας και τις αμυντικές μας πρωτοβουλίες που είναι το σύμβολο του ιδανικού της «πλήρως ανεξάρτητης Τουρκίας» μας» αναφέρει ο Ερντογάν ενώ επαινεί τις δυνάμεις ασφαλείας, που «επενέβησαν γρήγορα και εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες».

«Το έθνος μας πρέπει να γνωρίζει ότι τα βρώμικα χέρια που απλώνονται στην Τουρκία σίγουρα θα σπάσουν. Καμία δομή, καμία τρομοκρατική οργάνωση που στοχεύει την ασφάλειά μας δεν θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους της», είπε ο Ερντογάν.

«Ο αγώνας μας ενάντια σε κάθε είδους τρομοκρατικές απειλές και τους υποστηρικτές τους θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα και με πολυδιάστατο τρόπο» σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος ενώ υπογράμμισε ότι προσεύχεται για τους 4 νεκρούς και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους 14 τραυματίες.

Νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης ένα αυτοκίνητο, όπως δείχνουν τα πλάνα ένα ταξί παραβίασε την κεντρική πύλη του χώρου. Ακολούθησαν πυροβολισμοί και εκρήξεις. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης αρχικά έκαναν λόγο για επίθεση αυτοκτονίας και ομηρία μέσα στο κτίριο, αν και οι επίσημες αρχές δεν το επιβεβαίωσαν αυτό.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι οι υπάλληλοι μέσα στα κεντρικά γραφεία της TUSAS μεταφέρθηκαν από τις αρχές σε καταφύγια και δεν επετράπη σε κανέναν να φύγει για αρκετές ώρες.

Είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις και μετά πυροβολισμούς την ώρα που γινόταν αλλαγή βάρδιας. Στα social media κυκλοφόρησαν πλάνα από τους τρομοκράτες και η δράση του με τα όπλα στα χέρια αποτυπώθηκε σε οπτικό υλικό από κλειστό κύκλωμα κάμερας.

Η TUSAS είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αεροδιαστημικής της Τουρκίας, που παράγει επί του παρόντος εκπαιδευτικό σκάφος, μαχητικά και πολιτικά ελικόπτερα, καθώς και αναπτύσσει το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος της χώρας, το KAAN.

