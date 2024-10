Μπλακάουτ στην Κούβα - Στο σκοτάδι όλο το νησί (βίντεο)

Κατέρρευσε το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας βυθίζοντας το νησί στο σκοτάδι. Ο λόγος, σύμφωνα με το CNN, είναι η βλάβη ενός από τους μεγάλους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής του νησιού, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της.

Σε δήλωσή του στο X, το υπουργείο είπε ότι «η βλάβη» του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Antonio Guiteras προκάλεσε «την ολική αποσύνδεση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος».

Το περιστατικό συνέβη μετά από απόφαση της κυβέρνησης της Κούβας να λάβει δρακόντεια μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της εντολής σε πολλούς εργαζόμενους να μείνουν σπίτι.

Cuba shuts schools, non-essential industry as millions go without electricity



Cuba's communist-run government shut down schools and non-essential industry and sent most government workers home on Friday in a bid to conserve energy and stem blackouts that now exceed 12 hours a… pic.twitter.com/gJjjOXttBX