Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, σηματοδοτώντας μια περίοδο σχετικής σταθεροποίησης μετά τις έντονες διακυμάνσεις που ακολούθησαν την ενεργειακή κρίση του 2022.

Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στα 28,72 ευρώ ανά 100 kWh, παρουσιάζοντας μείωση 0,5% σε σχέση με τα 28,87 ευρώ του δεύτερου εξαμήνου του 2024. Παρά την ήπια πτώση, οι τιμές παραμένουν αισθητά υψηλότερες από τα προ κρίσης επίπεδα, υποδηλώνοντας ότι η αγορά δεν έχει ακόμη επανέλθει πλήρως στην προ του 2022 κανονικότητα.

Ωστόσο, το τελικό κόστος για τους καταναλωτές δεν φαίνεται να έχει επωφεληθεί ουσιαστικά από τη μείωση στις προ φόρων τιμές. Το μερίδιο των φόρων και επιβαρύνσεων στους λογαριασμούς αυξήθηκε αισθητά, από 24,7% στο τέλος του 2024 σε 27,6% το πρώτο μισό του 2025. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη σταδιακή απόσυρση των φορολογικών ελαφρύνσεων και των κρατικών επιδοτήσεων που είχαν τεθεί σε ισχύ την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις της εκτόξευσης των τιμών.

Σε επίπεδο κρατών-μελών, οι αποκλίσεις παραμένουν έντονες. Η Γερμανία εξακολουθεί να καταγράφει την υψηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά στην ΕΕ, στα 38,35 ευρώ ανά 100 kWh, ακολουθούμενη από το Βέλγιο (35,71 ευρώ) και τη Δανία (34,85 ευρώ). Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες τιμές σημειώθηκαν στην Ουγγαρία (10,40 ευρώ), τη Μάλτα (12,44 ευρώ) και τη Βουλγαρία (13,00 ευρώ).

Αξιοσημείωτες μεταβολές παρατηρούνται και σε ετήσια βάση. Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών σημειώθηκε στο Λουξεμβούργο (+31,3%), ενώ ακολούθησαν η Ιρλανδία (+25,9%) και η Πολωνία (+20%). Στον αντίποδα, οι πιο έντονες μειώσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία (-13,1%), τη Φινλανδία (-9,8%) και την Κύπρο (-9,5%). Εάν οι τιμές εκφραστούν σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS), που αποτυπώνουν καλύτερα τη σχετική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά, η Τσεχία (39,16 PPS), η Πολωνία (34,96) και η Ιταλία (34,40) αναδεικνύονται ως οι πιο ακριβές χώρες. Στην Ελλάδα η τιμή διαμορφώθηκε στα 27,85 PPS, ενώ οι χαμηλότερες τιμές σε PPS εντοπίζονται στη Μάλτα (13,68), την Ουγγαρία (15,01) και τη Φινλανδία (18,70).

Ανάλογη εικόνα σταθεροποίησης παρατηρείται και στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για μη οικιακούς καταναλωτές, που διαμορφώθηκαν στα 19,02 ευρώ ανά 100 kWh, έναντι 19,41 ευρώ το προηγούμενο εξάμηνο.

Πιο έντονη ήταν η μεταβολή στις τιμές φυσικού αερίου, οι οποίες υποχώρησαν κατά 8,1%, φτάνοντας τα 11,43 ευρώ ανά 100 kWh από 12,44 ευρώ στο δεύτερο εξάμηνο του 2024. Η μείωση αυτή αντανακλά επιστροφή στη φυσιολογική εποχική κυκλικότητα της αγοράς, ενώ η φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε οριακά από 30,0% σε 31,1%.

Οι διαφορές μεταξύ των χωρών παραμένουν σημαντικές: η Σουηδία κατέγραψε την υψηλότερη τιμή στα 21,30 ευρώ ανά 100 kWh, ακολουθούμενη από τις Κάτω Χώρες (16,17 ευρώ) και τη Δανία (13,06 ευρώ), ενώ η Ουγγαρία (3,07 ευρώ), η Κροατία (4,61 ευρώ) και η Ρουμανία (5,59 ευρώ) βρίσκονται στη βάση της κατάταξης. Με όρους αγοραστικής δύναμης, τα ακριβότερα φυσικά αέρια εντοπίζονται στη Σουηδία (17,55 PPS), την Πορτογαλία (15,34) και τις Κάτω Χώρες (13,80), ενώ στην Ελλάδα η τιμή διαμορφώθηκε στα 10,61 PPS. Για τους μη οικιακούς καταναλωτές, το κόστος έμεινε σχεδόν αμετάβλητο, με μικρή αύξηση λόγω της ανόδου της φορολογικής επιβάρυνσης στο 16,5%.