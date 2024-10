Πέθανε ο Nicholas Pryor από το «Beverly Hills 90210»

Πέθανε στο σπίτι του στο Wilmington, σύμφωνα με τη σύζυγό του.

Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο Nicholas Pryor, ηθοποιός του θρυλικού τηλεοτπικού σχολείου των 90s, Beverly Ηills 90210.

Ο Pryor είχε επίσης παίξει και με τον Τομ Κρουζ στο «Risky Business»

Ο Pryor, ο οποίος έγινε περισσότερο γνωστός για την ερμηνεία του μπαμπά της Clare Arnold, που την υποδύθηκε η Kathleen Robertson, στο Beverly Hills 90210, πέθανε μετά από μάχη με τον καρκίνο στο σπίτι του στο Wilmington της Βόρειας Καρολίνας. Η σύζυγός του, ηθοποιός Christine Belford, επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου στο The Hollywood Reporter.

Ο Pryor εμφανίστηκε σε μια σειρά από ταινίες όπως The Falcon And The Snowman (1985), Morgan Stewart's Coming Home το 1987, Pacific Heights (1990), Sliver (1993), The List (2007), The Hunger Games : Mockingjay – Part 1 (2014), Doctor Sleep (2019) και Halloween Kills (2021) ενώ είχε υποδυθεί αρκετούς τηλεοπτικούς ρόλους.

Εκτός από το Beverly Hills 90210 είχε εμφανιστεί στις τηλεοπτικές εκπομπές Alfred Hitchcock Presents, Eight Is Enough, M*A*S*H, Little House On The Prairie, Dallas, St. Elsewhere, L.A. Law και The West Wing.

