O Έρικ Ρόμπερτς είπε ψέματα για την αδελφή του Τζούλια και τώρα της ζητά δημόσια συγγνώμη

Μέσα από τα απομνημονεύματά του απολογείται στην αδελφή του Τζούλια Ρόμπερτς.

Ο ηθοποιός Έρικ Ρόμπερτς παραδέχθηκε πως στο παρελθόν έχει πει πράγματα για την αδελφή του, τη βραβευμένη με Όσκαρ, Τζούλια Ρόμπερτς, που δεν ήταν αλήθεια.

Είχε ισχυριστεί ότι σε αυτόν οφείλει την καριέρα της, και ότι αυτός την έκανε διάσημη. Το σχόλιο αυτό έγινε σε συνέντευξή του το 2018 στο Vanity Fair, όπου μίλησε και για την κόρη του επίσης ηθοποιό Έμα Ρόμπερτς. Τώρα παραδέχθηκε ότι αυτό που είπε ήταν «πολύ ανούσιο». Έτσι το αναφέρει στα απομνημονεύματά του «Runaway Train: Or the Story of My Life So Far».

Εξήγησε πως «τώρα για ένα πράγματα για το οποίο θα ήθελα να απολογηθώ σε αυτό το βιβλίο είναι που είπα δημόσια σε περισσότερες από μία περιπτώσεις πως αν δεν υπήρχα εγώ, δεν θα υπήρχε Τζούλια Ρόμπερτς… Αυτό είναι όχι μόνο ατυχές, αλλά και αναληθές. Και εύχομαι η Τζούλια να δεχθεί αυτή την πιο δημόσιο συγγνώμη. Ήταν ένα ανούσιο πράγμα αυτό που είπα. Ήμουν περήφανη για εκείνη αλλά αυτή την περηφάνια την έστρεψα προς όφελός μου».

Πρόσθεσε ότι η Τζούλια δεν χρειαζόταν βοήθεια για να γίνει μία από τις πιο διάσημες ηθοποιούς του Χόλιγουντ. «Είναι σπουδαία γυναίκα. Κάποιος θα μπορούσε να την διακρίνει ανάμεσα στο πλήθος στη Νέα Υόρκη, χωρίς να χρειάζεται τη δική μου βοήθεια».

Στο ίδιο κεφάλαιο των απομνημονευμάτων του, λίγο πιο κάτω ο Έρικ Ρόμπερτς, είπε πως ο ίδιος θεωρούσε ότι η αδερφή του βλέποντας τη δική του καριέρα ως ηθοποιός να ανθίζει στη Νέα Υόρκη, μπορεί να αποτελούσε έμπνευση για εκείνη. Ο Έρικ Ρόμπερτς είναι ένας επιφανής ηθοποιός με υποψηφιότητες στα Όσκαρ και στις Χρυσές Σφαίρες.

«Γεννήθηκα για αυτό. Μετακόμισα στη Νέα Υόρκη πριν ακόμα να φτάσω σε ηλικία να μπορώ να πιω μπίρα δημόσια. Αν η Τζούλια έμενε στην Ατλάντα, μάλλον θα είχε παντρευτεί έναν πλούσιο τύπο και θα ζούσε διαφορετική ζωή. Έτσι θα πάρω τα εύσημα, γι’ αυτό... που έφυγα μακριά από τον πατέρα μου και μετακόμισα στη Νέα Υόρκη, που είπα στις αδελφές μου, ελάτε είναι όλα καλά. Τότε, μου φαίνεται εμένα, πως είδε τη ζωή μου ως νεαρός ηθοποιός στη Νέα Υόρκη και είδε ότι μπορούσε να θέλει και εκείνη να το δοκιμάσει».

Εξήγησε πώς οι δύο αδερφές του, η Τζούλια και η Λίζα, μετακόμισαν μαζί του στη Νέα Υόρκη, αλλά ξεκίνησαν τα προβλήματα λόγω ναρκωτικών. «Δεν ήξεραν ότι θα ήταν τόσο δύσκολο να είναι κοντά μου», έγραψε ο Έρικ. «Γι’ αυτό η Τζούλια και η Λίζα ήθελαν ένα δικό τους σπίτι. Ήμουν ήδη βαθιά στα ναρκωτικά».

Ο Ρόμπερτ συνέχισε λέγοντας ότι πλήρωνε το διαμέρισμα των αδελφών του για έναν χρόνο. «Χρειαζόμουν ιδιωτικότητα γιατί ήμουν ένας τύπος που ήθελε να κάνει τρελά πράγματα, αλλά είχα αρκετή λογική για να φροντίζω να βγάλω (τα ναρκωτικά) από το διαμέρισμά μου και να μην κινδυνεύουν»

Έρικ και Τζούλια Ρόμπερτς είχαν μια ταραχώδη σχέση όλα αυτά τα χρόνια. Ο αγώνας του Έρικ Ρόμπερτς με τον εθισμό οδήγησαν σε διάσταση από τη σύντροφό του Κέλι Κάνινγκχαμ. Η Τζούλια Ρόμπερτς ήταν αυτή που πλήρωνε τις δικαστικές αμοιβές της κατά τη διάρκεια μιας ενδοοικογενειακής διαμάχης για την επιμέλεια της κόρης τους Έμμα. Πλέον εικάζεται ότι οι σχέσεις των δύο τους έχουν εξομαλυνθεί.

«Αγαπώ την αδερφή μου, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω για αυτήν. Δεν θέλει να μιλά για αυτό», είπε σε συνέντευξή του.

Πρόσθεσε ότι και η κόρη του Έμμα τού έχει πει να μην μιλά για εκείνη, αλλά δεν μπόρεσε να αντισταθεί. «Είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά της κόρης μου αυτές τις μέρες. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο σπουδαία έχει γίνει. Είμαι τόσο περήφανος γι' αυτήν. Από την ερμηνεία της. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι ο μπαμπάς της, γιατί σκίζει. Είμαι τόσο περήφανος».