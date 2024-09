Η απάτη των κυρώσεων: Πώς η Δύση πλήρωσε 2 δισ. δολάρια στον Πούτιν για την πολεμική του επιχείρηση

Η Δύση επιβάλλει υποκριτικά κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο κι έπειτα το αγοράζει από την Τουρκία. Με αυτό το εμπόριο βέβαια κάποιοι πλουτίζουν. Και αυτοί σίγουρα δεν είναι οι πολίτες.

Η Δύση έχει πληρώσει περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε καύσιμα από ρωσικό πετρέλαιο - μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2024 - χρησιμοποιώντας ένα «παραθυράκι» που επιτρέπει στον Πούτιν να πληρώνει τους στρατιώτες του στην Ουκρανία.

Η έκθεση - η οποία παρουσιάζεται σήμερα από το CREA και το CSD - υποστηρίζει πως οι αποστολές βενζίνης, ντίζελ και άλλων προϊόντων που παρασκευάζονται από ρωσικό αργό πετρέλαιο έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες ως αποτέλεσμα των εισαγωγών από μόλις τρία τουρκικά διυλιστήρια.

Οι εισαγωγές είναι τεχνικά νόμιμες λόγω μιας γνωστής πρακτικής παράκαμψης των κυρώσεων. Ενώ η ΕΕ και οι δυτικοί σύμμαχοί της απαγορεύουν εδώ και καιρό σχεδόν όλες τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, οι χώρες μπορούν ακόμη να αγοράζουν καύσιμα ρωσικής προέλευσης, εάν αυτά έχουν υποστεί πρώτα επεξεργασία σε άλλη χώρα, όπως η Τουρκία.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Τουρκία - και οι δυτικές εταιρείες που αγοράζουν από αυτήν - εκμεταλλεύεται όλο και περισσότερο αυτό το λεγόμενο παραθυράκι διύλισης, παρά τις επανειλημμένες ουκρανικές εκκλήσεις να κλείσει.

Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, η ΕΕ, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι δυτικοί σύμμαχοι αγόρασαν καύσιμα αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που παρασκευάστηκαν από ρωσικό πετρέλαιο από μια τριάδα τουρκικών διυλιστηρίων, σύμφωνα με την έκθεση.

Εν τω μεταξύ η Τουρκία έχει εξαργυρώσει τις εκπτώσεις από 5 έως 20 δολάρια ανά βαρέλι από τη Μόσχα, αυξάνοντας τις αγορές της από τη Ρωσία ετησίως κατά 34% το 2023 και κατά... 70% φέτος.

«Όταν η ΕΕ εισάγει βενζίνη από την Τουρκία, είναι 10% φθηνότερη από ό,τι θα ήταν από τη Σαουδική Αραβία», δήλωσε ο Vaibhav Raghunandan, αναλυτής του Center for Research on Energy and Clean Air. «Αλλά αυτή η εξοικονόμηση δεν περνά καθόλου στους καταναλωτές - επωφελούνται μόνο οι εταιρείες και οι έμποροι. Κάποιος βγάζει λεφτά από αυτό το εμπόριο, αλλά δεν είναι οι απλοί άνθρωποι».

Όπως διαβάζουμε στο Politico, ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε ΕΕ και ΗΠΑ υπερασπίζονται υποκριτικά τη ρύθμιση των κυρώσεων, υποστηρίζοντας ότι στερεί από τη Μόσχα το «προνόμιο» της διύλισης των καυσίμων της, η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων παραμένει μια σανίδα σωτηρίας για την πολεμική μηχανή της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την ανάλυση, τα έσοδα που εισπράττει η Μόσχα από τα καύσιμα που πωλούνται στις δυτικές χώρες θα επέτρεπαν στη Ρωσία να στρατολογεί επιπλέον 6.200 στρατιώτες τον μήνα για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Οι δυτικές χώρες δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι αγνοούν την πραγματική προέλευση των καυσίμων.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, ένα από τα τουρκικά διυλιστήρια, η Star Aegean, που ανήκει στο Αζερμπαϊτζάν, εξαρτάται κατά 98% από το ρωσικό αργό, με περίπου το 73% των προμηθειών του να προέρχεται από τον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό Lukoil, στον οποίο οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις. Παρ' όλα αυτά, σχεδόν εννέα στα 10 βαρέλια από το διυλιστήριο πηγαίνουν στους δυτικούς συμμάχους που στηρίζουν την Ουκρανία.