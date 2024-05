Τι και αν ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές ο Σούνακ , κάποιος του έστειλε μήνυμα με το «Things can only get better»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές πριν από λίγο, οι οποίες θα διεξαχθούν όπως δήλωσε από το βήμα έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ στις 4 Ιουλίου.

Αλλά αυτό δεν είναι το παράδοξο της υπόθεσης. Την ώρα που ο Σούνακ έλεγε ότι ο βασιλιάς Κάρολος έδωσε το πράσινο φως για τη διάλυση του κοινοβουλίου, κάποιος αποφάσισε να βάλει στη διαπασών το τραγούδι «Things Can Only Get Better».

Το περιστατικό επισημάνθηκε και από τον Guardian, o οποίος σχολίασε ότι το τραγούδι σχεδόν τον κατάπιε».

«Το 1997, οι εργατικοί μας είπα ότι «Τα πράγματα θα πάνε καλύτερα» (Thing can only get better) πριν ο Τόνι Μπλερ κερδίσει τις εκλογές» σχολιάζει ο Sky.

{https://www.youtube.com/watch?v=gVE91O5BNX4}

{https://www.youtube.com/watch?v=V6QhAZckY8w}