Πρόωρες εκλογές θα γίνουν στη Βρετανία στις 4 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Ρίσι Σούνακ από τη Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έκανε τις ανακοινώσεις υπό βροχή, αφού πρώτα ενημέρωσε το υπουργικό συμβούλιο για την απόφασή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι όση ώρα μιλούσε ο Ρίσι Σούνακ, από κάπου ακουγόταν στη Ντάουνινγκ Στριτ το τραγούδι «Things can only get better».

Ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον βασιλιά Κάρολο την άδεια για τη διάλυση του κοινοβουλίου και την έλαβε. Ο Ρίσι Σούνακ ξεκίνησε τις δηλώσεις λέγοντας ότι από τις τελευταίες εκλογές η Βρετανία έχει βιώσει την πιο δύσκολη περίοδο μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο.

{https://www.youtube.com/watch?v=66NtFNNxh9Y}

Έκανε αναφορά στην πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία και υπογράμμισε ότι η πρώτη του προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της οικονομικής σταθερότητας. Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η χώρα πέτυχε δύο σημαντικά ορόσημα: η οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν, ξεπερνώντας τη Γερμανία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, ενώ ο πληθωρισμός επέστρεψε σε κανονικά επίπεδα.

Δεν παρέλειψε να στραφεί κατά του Κιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι ο ίδιος τηρεί τις υποσχέσεις του. «Δεν ξέρω τι προσφέρουν οι Εργατικοί. Στην πραγματικότητα, ούτε εσείς ξέρετε. Επειδή δεν έχουν κανένα πλάνο, καμία τολμηρή ενέργεια. Το μέλλον μπορεί να είναι μόνο αβέβαιο μαζί τους», επεσήμανε.

«Στις 5 Ιουλίου, πρωθυπουργός θα είναι είτε ο Κιρ Στάρμερ, είτε εγώ. Έχει δείξει επανειλημμένα ότι θα επιλέξει τον εύκολο δρόμο και θα κάνει τα πάντα για να βρεθεί στην εξουσία», δήλωσε για τον πολιτικό αντίπαλό του.

Το θέμα, υπογράμμισε, είναι ποιον εμπιστεύονται οι Βρετανοί. Είναι η ώρα να αποφασίσουν για το μέλλον τους, «αν θα χτίσουμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει, ή αν θα γυρίσουμε στο μηδέν, χωρίς πλάνο», ανέφερε.

{https://www.youtube.com/watch?v=Ko8Qz-F4qJI}

«Ο Ρίσι Σούνακ τα παράτησε»

Ο Ρίσι Σούνακ προκήρυξε τις εκλογές ενώ οι Συντηρητικοί είναι πίσω από τους Εργατικούς στις δημοσκοπήσεις με διαφορά 20 ποσοστιαίων μονάδων. Ο Κιρ Στάρμερ εκτιμάται ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός- αφού αναμόρφωσε το κόμμα του- έπειτα από 14 χρόνια συντηρητικών κυβερνήσεων, επισημαίνει ο Guardian.

Εδώ και καιρό ο Ρίσι Σούνακ έλεγε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2024. έως τώρα θεωρούνταν ότι πιθανότατα θα περίμενε έως το φθινόπωρο. Όμως, φαίνεται ότι πείστηκε πως ο οικονομία είναι απίθανο να βελτιωθεί σημαντικά πριν από το φθινόπωρο, οπότε ήταν καλύτερο να προκηρύξει τώρα τις εκλογές, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται ο Guardian.

«Ο Σούνακ τα παράτησε. Προκηρύσσοντας τώρα εκλογές σημαίνει ότι ότι τα παράτησε», σχολιάζει ο Φιλ Κόλινς, δημοσιογράφος και πρώην σύμβουλος των Εργατικών.

«Αυτή είναι η άποψη των περισσότερων βουλευτών και υπουργών με τους οποίους μίλησα σήμερα», επεσήμανε ο Τιμ Σίπμαν των Times.

{https://x.com/ShippersUnbound/status/1793301880702947467}

Η τελευταία φορά που έγιναν εκλογές Ιούλιο στη Βρετανία ήταν το 1945 και οι Εργατικοί είχαν πετύχει σαρωτική νίκη, υπενθυμίζει ο Ντάρεν ΜακΚάφρι του SkyNews.

{https://x.com/darrenmccaffrey/status/1793310938700870126}

Κανένας άλλος πρωθυπουργός δεν έχει προκηρύξει εκλογές τόσο πρόωρα, την ώρα που βρίσκεται τόσο πίσω στις δημοσκοπήσεις, επισημαίνει ο συγγραφέας και παρουσιαστής Στιβ Ρίτσαρντς. Ο Τζον Μέιτζορ ήταν πολύ πίσω, αλλά συνέχισε όσο περισσότερο μπορούσε το 1997, σημειώνει. Ο Τζέιμς Κάλαχαν έχασε ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά δεν ήταν τόσο πίσω στις δημοσκοπήσεις το 1979, σημειώνει.

{https://x.com/steverichards14/status/1793305329578483869}