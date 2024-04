Περισσότεροι από 50.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το BBC και τη ρωσική ιστοσελίδα Mediazona, η οποία κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους κρατούμενους που στέλνονται στην πρώτη γραμμή.

Τον δεύτερο χρόνο του πολέμου, καθώς η Μόσχα ακολουθούσε τη λεγόμενη στρατηγική «κρεατομηχανής», ο αριθμός των νεκρών ήταν κατά 25% υψηλότερος σε σύγκριση με το πρώτο έτος. Η Ρωσία στέλνει κύματα στρατιωτών αδιάκοπα, για να εξαντλήσει τις ουκρανικές δυνάμεις και να εκτεθούν οι θέσεις τους στο ρωσικό πυροβολικό, επισημαίνει το βρετανικό δίκτυο.

Περισσότεροι από 27.300 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν τον δεύτερο χρόνο του πολέμου. Ο συνολικός απολογισμός- περισσότεροι από 50.000 νεκροί- είναι οκταπλάσιος του μόνου απολογισμού που έχει δώσει δημοσίως η Μόσχα, τον Σεπτέμβριο του 2022. Ο πραγματικός αριθμός πιθανότατα είναι πολύ υψηλότερος. Η ανάλυση δεν περιλαμβάνει θανάτους της πολιτοφυλακής στα υπό ρωσική κατοχή Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Το Κίεβο σπάνια δημοσιοποιεί τις απώλειες στο πεδίο της μάχης. Τον Φεβρουάριο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχαν σκοτωθεί 31.000 Ουκρανοί στρατιώτες, αλλά οι εκτιμήσεις με βάση τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών λένε ότι οι απώλειες είναι μεγαλύτερες.

Η ρωσική «κρεατομηχανή» στην Ουκρανία

Το BBC σημειώνει ότι ο νέος απολογισμός για τους νεκρούς Ρώσους στρατιώτες αποκαλύπτει το κόστος σε ανθρώπινες ζωές που έχει η αλλαγή τακτικής της Μόσχας στην πρώτη γραμμή.

Σύμφωνα με το γράφημα που δημοσίευσε το βρετανικό δίκτυο, οι απώλειες για τον ρωσικό στρατό αυξήθηκαν κατακόρυφα τον Ιανουάριο του 2023, καθώς ξεκινούσε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Καθώς οι Ρώσοι έδιναν μάχη για την πόλη Βούχλενταρ, χρησιμοποίησαν «αναποτελεσματικές κατά μέτωπο επιθέσεις με ανθρώπινα κύματα», σύμφωνα με το Institute for the Study of War. «Το δύσκολο έδαφος, η έλλειψη μαχητικής ισχύος και η αποτυχία να αιφνιδιάσουν τις ουκρανικές δυνάμεις» οδήγησαν σε λίγα κέρδη και μεγάλες απώλειες.

Άλλη σημαντική αύξηση των απωλειών παρατηρείται την άνοιξη του 2023, κατά τη διάρκεια της μάχης για το Μπαχμούτ, όταν οι μισθοφόροι της Wagner βοήθησαν τη Ρωσία να καταλάβει την πόλη. Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν υπολόγιζε τότε τις απώλειες της ομάδας του σε 22.000 στρατιώτες.

Η κατάληψη της Αβντίιβκα το περασμένο φθινόπωρο από τις ρωσικές δυνάμεις επίσης προκάλεσε άλλη μία απότομη αύξηση στους θανάτους Ρώσων στρατιωτών.

Δύο στους πέντε νεκρούς δεν είχαν σχέση με τον στρατό

Εθελοντές που συνεργάζονται με το BBC με το Mediazona μετρούν νέους τάφους στρατιωτών σε 70 νεκροταφεία σε όλη τη Ρωσία από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τα νεκροταφεία επεκτείνονται σημαντικά, σύμφωνα με εναέριες φωτογραφίες που δημοσίευσε το βρετανικό δίκτυο.

Το BBC εκτιμά ότι τουλάχιστον δύο στους πέντε Ρώσους που σκοτώνονται δεν είχαν καμία σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας πριν από την εισβολή στην Ουκρανία. Στις αρχές του πολέμου, η Ρωσία χρησιμοποίησε επαγγελματίες στρατιώτες για πολύπλοκες επιχειρήσεις, εξηγεί ο Σάμιουελ Κράνι- Έβανς, του Royal United Services Institute.

Όμως, πολλοί από αυτούς τους έμπειρους στρατιώτες τώρα πιθανόν είναι νεκροί ή τραυματίες, σύμφωνα με την ανάλυση. Τους έχουν αντικαταστήσει άνθρωποι με ελάχιστη εκπαίδευση ή στρατιωτική εμπειρία.

Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν ό,τι οι επαγγελματίες στρατιώτες. «Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να κάνουν πράγματα πολύ πιο απλά, που σε γενικές γραμμές φαίνεται πως είναι μια μετωπική επίθεση σε ουκρανικές θέσεις, με την υποστήριξη του πυροβολικού», συμπληρώνει ο Κράνι- Έβανς.

Από τη φυλακή στην πρώτη γραμμή

Αυτοί που στρατολογήθηκαν από τις φυλακές έχουν ζωτική σημασία για την επιτυχία της στρατηγικής «κρεατομηχανή» και σύμφωνα με την ανάλυση τώρα σκοτώνονται πιο γρήγορα στην πρώτη γραμμή.

Η Μόσχα επέτρεψε στον Γεβγκένι Πριγκόζιν να αρχίσει να στρατολογεί φυλακισμένους για τη Wagner από τον Ιούνιο του 2022, κάτι που συνεχίστηκε έως τον Φεβρουάριο του 2023. Από τότε, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας συνέχισε την ίδια πολιτική.

Σύμφωνα με την ανάλυση, 9.000 Ρώσοι κρατούμενοι σκοτώθηκαν στην πρώτη γραμμή. Κατά μέσο όρο, υπό τη Wagner, αυτοί οι πρώην κρατούμενοι επέζησαν για τρεις μήνες. Όμως, αυτοί που στρατολόγησε το υπουργείο Άμυνας έζησαν μόνο για δύο μήνες κατά μέσο όρο, σύμφωνα με γράφημα του BBC.

Το υπουργείο δημιούργησε διμοιρίες που αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από πρώην φυλακισμένους. Όπως συνέβαινε και με τη Wagner, αυτές οι ομάδες συχνά αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμη δύναμη που ρίχνεται στη μάχη.

Υπό τη Wagner, οι κρατούμενοι περνούσαν εκπαίδευση δύο εβδομάδων προτού τους στείλουν στο πεδίο της μάχης. Όμως, κάποιοι από αυτούς που στρατολόγησε το υπουργείο Άμυνας σκοτώθηκαν στην πρώτη γραμμή στις δύο πρώτες εβδομάδες των συμβολαίων τους.

Το BBC μίλησε με συγγενείς τους και σύμφωνα με τις μαρτυρίες η εκπαίδευση που τους παρείχε το υπουργείο ήταν ανεπαρκής. Χήρα δήλωσε ότι ο σύζυγός της υπέγραψε το συμβόλαιό του με το υπουργείο στη φυλακή στις 8 Απριλίου πέρυσι και τρεις ημέρες αργότερα πολεμούσε στην πρώτη γραμμή. Σκοτώθηκε στις 21 Απριλίου.

Τέλος, όταν πολεμούσαν για τη Wagner, οι κρατούμενοι συνήθως υπέγραφαν για έξι μήνες. Αν επιζούσαν, αποκτούσαν την ελευθερία τους. Όμως, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, υπό το υπουργείο Άμυνας, οι κρατούμενοι πρέπει να παραμείνουν στο πεδίο της μάχης μέχρι να σκοτωθούν ή να τελειώσει ο πόλεμος.