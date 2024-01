Σε επιστολή του προς τον Ορμπάν ο Κρίστερσον επεσήμανε επίσης ότι αποδέχεται την πρόσκληση που του έγινε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να επισκεφθεί τη Βουδαπέστη «κάποια στιγμή που θα είναι κατάλληλη και για τους δυο μας».

«Συμφωνώ μαζί σας ότι ένας πιο έντονος διάλογος μεταξύ των χωρών μας θα ήταν επωφελής», τόνισε ο Σουηδός πρωθυπουργός στην επιστολή του.

Η Σουηδία υπέβαλε αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Την έγκριση του αιτήματος, που πρέπει να γίνει δεκτό από τις 31 χώρες της Συμμαχίας, καθυστερούσαν η Τουρκία και η Ουγγαρία. Όμως η Άγκυρα ενέκρινε το αίτημα την Τρίτη και πλέον μόνο η Βουδαπέστη δεν έχει επικυρώσει την προσχώρηση της Στοκχόλμης στο ΝΑΤΟ.

Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του ουγγρικού κοινοβουλίου εκτίμησε ότι δεν υπάρχει βιασύνη γα την έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Η γνωστοποίηση της πρόσκλησης Ορμπάν στον Κρίστενσον δημόσια από την πλατφόρμα της Χ

Today I sent an invitation letter to Prime Minister Ulf Kristersson @SwedishPM for a visit to Hungary to negotiate on Sweden’s NATO accession.