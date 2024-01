Σύμφωνα με αναφορά του Κέντρου Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) το απόγευμα της Δευτέρας σημειώθηκε «περιστατικό» 95 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν της Υεμένης.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα, ενώ έχει δοθεί εντολή για τα σκάφη που διέρχονται να είναι «εξαιρετικά προσεκτικά».

Στην πρώτη αναφορά του UKMTO, σημειώνεται πως ο πλοίαρχος ανέφερε χτύπημα από πύραυλο στην αριστερά πλευρά πλοίου.

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφαλείας Ambrey, πρόκειται για πλοίο αμερικανικής ιδιοκτησίας που φέρει σημαία Νήσων Μάρσαλ. Δεν φαίνεται να συνδέεται με το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να εκτιμάται πως η επίθεση «στόχευε αμερικανικά συμφέροντα ως απάντηση στις επιθέσεις των ΗΠΑ σε στρατιωτικούς στόχους των Χούθι στην Υεμένη».

Το πυραυλικό χτύπημα προκάλεσε πυρκαγιά, ωστόσο το πλοίο παραμένει αξιόπλοο ενώ δεν έχει τραυματισθεί άτομο του πληρώματος.

Αναγνωρίζεται ως το Eagle Gibraltar - πλοίο που ανήκει στην «Eagle Bulk», μια εταιρεία με έδρα το Στάμφορντ του Κονέκτικατ, η οποία για την ώρα δεν έχει απαντήσει στα επανειλημμένα αιτήματα του Associated Press για σχολιασμό.

Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει ακόμη την ευθύνη για την επίθεση, ώστοσο οι υποψίες βαραίνουν τους Χούθι.

Η Αμερικανική Στρατιωτική Κεντρική Διοίκηση (Centcom) εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

Στις 15 Ιανουαρίου, περίπου στις 4 μ.μ. (ώρα Σαναά), οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν μαχητές Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο και έπληξαν το M/V Gibraltar Eagle, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο ανήκει και το οποίο διαχειρίζεται εταιρεία των ΗΠΑ. Από το πλοίο δεν έχει γίνει αναφορά για τραυματισμούς ή σημαντικές ζημιές και συνεχίζει το ταξίδι του.

Νωρίτερα σήμερα, περίπου στις 2 μ.μ. (ώρα Σαναά), οι αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε προς τις εμπορικές ναυτιλιακές γραμμές της νότιας Ερυθράς Θάλασσας. Ο πύραυλος απέτυχε κατά την πτήση και προσέκρουσε στην ξηρά της Υεμένης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές.

