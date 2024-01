Οι αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη κατά των ανταρτών Χούθι - έπειτα από εβδομάδες επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα και μόλις δυο ημέρες μετά το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα μπαράζ πυραύλων - στρέφει για ακόμη μία φορά τα βλέμματα στον πολυετή πόλεμο που μαίνεται στο φτωχότερο κράτος του αραβικού κόσμου.

Όπως σημειώνεται σε ανάλυση του Associated Press, παρότι οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει σειρά αεροπορικών επιδρομών κατά των υποστηριζόμενων από το Ιράν πολιτοφυλακών σε Ιράκ και Συρία, από τις 17 Οκτωβρίου μέχρι και χθες Πέμπτη ο αμερικανικός στρατός δεν είχε προβεί σε αντίποινα κατά των Χούθι στην Υεμένη.

Αυτή η απροθυμία αντανακλούσε τις ευρύτερες ανησυχίες της κυβέρνησης Μπάιντεν για την ανατροπή της κλονισμένης εκεχειρίας στη χώρα που θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή. Επιχειρώντας να διατηρήσει τις λεπτές ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί στη μαστιζόμενη από τις συγκρούσεις Υεμένη, ο Λευκός Οίκος προτιμούσε να απέχει από μέτρα που θα μπορούσαν να ανοίξουν ένα νέο πολεμικό μέτωπο. Σημειώνεται πως το τελευταίο διάστημα οι υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές έχουν εκτοξεύσει drones, ρουκέτες ή βαλλιστικούς πυραύλους κοντινής εμβέλειας σε αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ 53 φορές και στη Συρία 77 φορές.

Όλα αυτά όμως μέχρι την Τρίτη, οπότε οι Χούθι εξαπέλυσαν το μεγαλύτερο μπαράζ επιθέσεων σε πλήθος διεθνών εμπορικών και πολεμικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η έκταση και η σοβαρότητα της επίθεσης προκάλεσε διεθνή καταδίκη και φαίνεται πως περιόρισε τις επιλογές των ΗΠΑ, που είχαν άλλωστε πολλάκις προειδοποιήσει ότι τυχόν περαιτέρω επιθέσεις θα επέφεραν ουσιαστική απάντηση.

Footage reported to be showing US and UK strikes against Houthi targets tonight in Saada. pic.twitter.com/erNsXCI9pW