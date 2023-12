Τα Χριστούγεννα είχαν φέτος για πολλούς Ουκρανούς κάτι περισσότερο από πνευματικό βάρος, καθώς η χώρα τα γιόρτασε πρόσφατα ως δημόσια αργία στις 25 Δεκεμβρίου και όχι αργότερα από την ημερομηνία που ακολουθείται στη Ρωσία.

Η αλλαγή αυτή, η οποία θεσπίστηκε με νομοθεσία που υπέγραψε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Ιούλιο, αντανακλά τόσο τον αποτροπιασμό των Ουκρανών για την 22μηνη ρωσική εισβολή όσο και τη διεκδίκηση της εθνικής τους ταυτότητας. Η Ουκρανία είναι κατά κύριο λόγο ορθόδοξη χριστιανική, αλλά η πίστη είναι διαιρεμένη μεταξύ δύο εκκλησιών, εκ των οποίων η μία είχε επί μακρόν σχέση με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, η οποία δεν αναγνώριζε την εξουσία της ρωσικής εκκλησίας καθώς θεωρούνταν σχισματική, έλαβε πλήρη αναγνώριση το 2019 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, την ανώτατη αρχή της Ορθοδοξίας.

Έτσι, από το 2022, μετά την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι διακόπτει τους δεσμούς της με τη Μόσχα και θεωρεί τον εαυτό της αυτόνομο.

Πολλοί Ουκρανοί αγκάλιασαν με ενθουσιασμό την κίνηση να γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου.

Η διευθύντρια του Μουσείου Λαϊκής Αρχιτεκτονικής και Ζωής της Ουκρανίας στο Κίεβο, Oksana Poviakel, όπου πραγματοποιήθηκαν οι εορτασμοί των Χριστουγέννων, δήλωσε ότι η τήρηση της γιορτής στις 25 του μηνός είναι «ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας αυτοπροσδιορισμού». «Διαχωρίζουμε τους εαυτούς μας από τον γείτονα που προσπαθεί σήμερα να καταστρέψει το κράτος μας, που σκοτώνει τους ανθρώπους μας, καταστρέφει τα σπίτια μας και καίει τη γη μας», είπε.

I came across this Xmas tree in Kyiv tonight.



This tree is made of used tubes of anti-tank weapons and cluster munitions that #Ukraine's army had fired at Russian invaders on the eastern front.



"The fight is going on, stay focused," the banner reads. pic.twitter.com/vCnUTX7qVm — BREAKING NEWS: UKRAINE (@MrFukkew) December 26, 2023

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν αφήνει κανένα περιθώριο αποκλιμάκωσης μέχρι της τελικής και ολοκληρωτικής νίκης «Σπεύδω να μοιραστώ μαζί σας» αναφέρει με ανάρτησή του δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων τα βασικότερα σημεία πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει το κράτος

υποχρεωτική στρατιωτική εκπαίδευση για περίοδο 5 μηνών για όλους τους πολίτες 18 - 25 ετών (και τα δύο φύλα)

καταργείται η απαλλαγή από τη θητεία για τα άτομα με αναπηρία της ομάδας 3

κηρύσσεται υποχρεωτική προσέλευση στο στρατιωτικό γραφείο εγγραφής και κατάταξης για τους άνδρες άνω των 25 ετών

Η ποινή για τη μη εμφάνιση θα είναι:

δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

ανάκληση της άδειας οδήγησης

απαγόρευση αγοράς ή πώλησης ακινήτων

Οι πολίτες της #Ουκρανίας που κατέφυγαν ντροπιαστικά στο εξωτερικό είναι επίσης υποχρεωμένοι να αποκτήσουν στρατιωτική ταυτότητα- διαφορετικά, δεν μπορούν να ανανεώσουν την ισχύ των ακυρωμένων διαβατηρίων τους.

Απόν το Χριστουγεννιάτικο πνεύμα από την Βηθλεέμ

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η Βηθλεέμ -η γενέτειρα του Ιησού- ακυρώνει τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία, καθώς οι Παλαιστίνιοι θρηνούν όσους χάθηκαν στον πόλεμο της Γάζας.

Βίντεο από την εκκλησία δείχνει αγρυπνίες με κεριά, συρματοπλέγματα που αντικαθιστούν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και ολόμαυρες φιγούρες που αναπαριστούν τους Μάγους και το Θείο Βρέφος

For first time in history, Bethlehem —the birthplace of Jesus — cancels its Christmas mass as Palestinians mourn those lost in Gaza war. Video from church of nativity shows candle vigils, barbed wires replacing Xmas carols pic.twitter.com/rz6Xs48i8H — Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 24, 2023

This picture says it all Xmas in Gaza pic.twitter.com/9ZX14arQp8 — Edmund Morley (@EdmundMorley) December 25, 2023

?? As the world celebrates Xmas, Gaza continues to be bombed.



Where is the humanity? pic.twitter.com/doAkdU3DIb — Muhammad Rafay (@rafayjalil) December 24, 2023

Το Ισραήλ «επεκτείνει» τη μάχη στη Γάζα

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει πιέσεις στο εσωτερικό για να επαναφέρει στην πατρίδα τους περισσότερους από 100 ομήρους που πιστεύεται ότι κρατούνται ακόμη από τη Χαμάς στη Γάζα

Όπως δήλωσε, η επίθεση στη Γάζα «δεν έχει τελειώσει», «Επεκτείνουμε τη μάχη τις επόμενες ημέρες και αυτή θα είναι μια μακρά μάχη», δήλωσε ο Νετανιάχου μετά την επίσκεψή του στη Γάζα τη Δευτέρα

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, μαζί με τον αναπληρωτή αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των IDF, υποστράτηγο Amir Baram.

Prime Minister Benjamin Netanyahu visited the northern Gaza Strip, together with IDF Deputy Chief-of-Staff Maj.-Gen. Amir Baram. https://t.co/pmxLQiOiaM pic.twitter.com/BWP6LjNQuG — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 25, 2023

δεν σταματάμε... δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι τέλους, όχι νωρίτερα

Second, we are not stopping. Whoever talks about stopping – there is no such thing. We are not stopping. The war will continue until the end, until we finish it, no less. pic.twitter.com/i2yqadMmKe — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 25, 2023

Νωρίτερα, όταν κατά την διάρκεια ομιλίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο Κοινοβούλιο, ορκίστηκε ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο, συγγενείς των ομήρων τον διέκοψαν και ζήτησαν την άμεση επιστροφή τους. «Τώρα! Τώρα!» φώναζαν. Οι οικογένειες που περιμένουν την επιστροφή των αγαπημένων τους προσώπων μετά από 80 ημέρες αιχμαλωσίας αποδοκίμασαν τον πρωθυπουργό, καθώς ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις χρειάζονται «περισσότερο χρόνο» για να αυξήσουν τη στρατιωτική πίεση στη Χαμάς, η οποία, όπως υποστήριξε, θα βοηθήσει στην απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

Αργότερα μάλιστα, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στην έδρα του υπουργείου Άμυνας στο κέντρο του Τελ Αβίβ πριν από τη συνεδρίαση του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου, κρατώντας αφίσες που ζητούσαν «Ελευθερώστε τους ομήρους μας τώρα - με οποιοδήποτε κόστος».

Τη Δευτέρα, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Yair Lapid, δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να «φέρει τους ομήρους στο σπίτι τους τώρα», προσθέτοντας: «Δεν κάνουμε αρκετά». Τα σχόλιά του έγιναν δεκτά με χειροκροτήματα από τις οικογένειες των ομήρων.