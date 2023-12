Ισχυροί άνεμοι έσπασαν τα παράθυρα στη γέφυρα του κρουαζιερόπλοιου Maud, επιτρέποντας την είσοδο νερού, με αποτέλεσμα τη διακοπή ρεύματος στη γέφυρα, ανέφερε το κέντρο. Εκατοντάδες επιβάτες και πλήρωμα παρέμειναν ασφαλείς, ωστόσο, τόσο τα συστήματα πλοήγησης, όσο και τα ραντάρ σταμάτησαν να λειτουργούν.

Το νορβηγικό κρουαζιερόπλοιο MS Maud βυθίστηκε στο σκοτάδι χάνοντας την ικανότητά του να πλεύσει, δήλωσαν οι δανικές αρχές και ο ιδιοκτήτης του πλοίου το βράδυ της Πέμπτης 21 Δεκεμβρίου. Οι 266 επιβάτες και τα 131 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλείς, σύμφωνα με το Κέντρο Συντονισμού και Διάσωσης της χώρας, ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε «Δεν υπάρχει ρεύμα στο πλοίο. Η κύρια μηχανή λειτουργεί, αλλά τα συστήματα πλοήγησης και τα ραντάρ όχι», δήλωσε εκπρόσωπος του κέντρου, ενημερώνοντας ότι το συμβάν σημειώθηκε όταν το σκάφος έπλεε με περίπου 200 χιλιόμετρα (120 μίλια) από τη δυτική ακτή της Δανίας και περίπου 330 χιλιόμετρα από την ανατολική ακτή της Βρετανίας.

Το πλοίο, το οποίο ανήκει στην εταιρεία κρουαζιέρας HX, μονάδα του ομίλου Hurtigruten της Νορβηγίας, αναχώρησε από το Floroe στη Νορβηγία την Πέμπτη και επρόκειτο να φτάσει στο Tilbury στο Ηνωμένο Βασίλειο την Παρασκευή.

«Νωρίτερα, χθες το απόγευμα, 21 Δεκεμβρίου, ο κυβερνήτης του Maud ανέφερε ότι «Αυτή τη στιγμή, το πλοίο έχει επιβεβαιώσει ότι δεν έχουν υποστεί σοβαροί τραυματισμοί επιβατών ή πληρώματος ως αποτέλεσμα του συμβάντος και η κατάσταση του πλοίου παραμένει σταθερή».

Ένα ρυμουλκό από την εταιρεία πολιτικής διάσωσης Esvagt ήταν προγραμματισμένο να φτάσει στο πλοίο γύρω στις 2230 GMT.

Το πλοίο οδηγούνταν προς το παρόν χειροκίνητα από το μηχανοστάσιο. Σκάφη υποστήριξης Esvagt είχαν φτάσει για να βοηθήσουν στη ρυμούλκηση του πλοίου στο λιμάνι.

#Norwegian cruise ship MS Maud loses its navigation ability in #NorthSea after a rogue wave shattered windows on the bridge, causing a power outage on the ship.



All crew members and passengers are safe, and the situation is currently under control.