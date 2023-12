Περισσότεροι από 15 άνθρωποι έπεσαν νεκροί μετά τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο του Καρόλου στο κέντρο της Πράγας. Δράστης του μακελειού είναι ένας 24χρονος φοιτητής, με το όνομα David Kozak που αυτοκτόνησε λίγο αργότερα. Πριν σκορπίσει τον θάνατο στο πανεπιστήμιο, είχε πιθανόν σκοτώσει και τον πατέρα του. Σύμφωνα με τον απολογισμό της αστυνομίας, έχουν καταγραφεί 15 νεκροί και 24 τραυματίες, 9 από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν σοκαριστικά βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή που ο 24χρονος μακελάρης φοιτητής από το μπαλκόνι ορόφου της Σχολής πυροβολεί αδιακρίτως εντός αλλά και εκτός της σχολής.

‼️The moment when a student #DavidKozak goes to the roof and opens fire. #Prague #CzechRepublic #CharlesUniversity #shooting pic.twitter.com/sttJBRZYzq

‼️Photo of the shooter on the university roof. Now it becomes clear why people were running Charles Bridge upon learning about the shooting at the university.#prague #CzechRepublic #shooting pic.twitter.com/y9clkiN7X2