Αυτοκτόνησε ο δράστης του μακελειού που σκόρπισε το θάνατο σε 15 ανθρώπους στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεκροί ανέρχονται στους 15 – μεταξύ αυτών και ο δράστης – και οι τραυματίες είναι πάνω από 30 εκ των οποίων οι 9 σε σοβαρή κατάσταση.

Βίντεο που έκαναν τον γύρο του κόσμου μέσω των social media, δείχνουν πολίτες να τρέχουν έντρομοι στη Γέφυρα του Καρόλου και σε άλλα σημεία της τσεχικής πρωτεύουσας. Οι αρχές ανέφεραν ότι η πλατεία Γιάνα Πάλαχ και η γύρω περιοχή έκλεισε για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες μερικών σπουδαστών όλα έγιναν στον 4ο όροφο σε Σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου στην Πλατεία Γιαν Πάλαχ της Πράγας. Δράστης του μακελειού είναι ο David Kozak, ένας 24χρονος φοιτητής του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Σοκ προκαλούν οι εικόνες του φερόμενου δράστη, να βρίσκεται στην οροφή του πανεπιστημίου και να σημαδεύει με το πυροβόλο όπλο του τον κόσμο που τρέχει πανικόβλητος να ξεφύγει από το σημείο.

The shooter from Charles University is named David Kozak, reported by local media. The man opened fire on the fourth floor of the philosophy faculty building. When dozens of police cars arrived at the scene, Kozak shot himself. #DavidKozak #CharlesUniversity #prague #shooting pic.twitter.com/DMQEdn2fFX — Voice of Europe ? (@V_of_Europe) December 21, 2023

Σοκαρισμένος δηλώνει ο Τσέχος πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Τσεχίας Πετρ Πάβελ δήλωσε «σοκαρισμένος» από την επίθεση ενόπλου στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα, που άφησε πίσω της 11 νεκρούς, μεταξύ των οποίων τον δράστη, καθώς και δεκάδες τραυματίες. «Είμαι σοκαρισμένος από αυτά τα γεγονότα... Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων των πυροβολισμών», δήλωσε με ανάρτηση στο Χ (πρώην twitter) ο Πάβελ, ο οποίος ολοκληρώνει διήμερη επίσκεψη στο Παρίσι.

Jsem šokován událostmi na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Chtěl bych vyjádřit hlubokou lítost a upřímnou soustrast rodinám a příbuzným obětí, které si střelba vyžádala. Chci poděkovat občanům, že respektují pokyny bezpečnostních složek a poskytují maximální součinnost. — Petr Pavel (@prezidentpavel) December 21, 2023

Τα θερμά του συλληπητήρια εκφράζει και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter/X.

Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Συντετριμμένοι από την είδηση ​​της αποτρόπαιας επίθεσης στην Πράγα. Εκ μέρους του ελληνικού λαού, εκφράζω τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι με τον λαό της Τσεχίας».

Devastated by the news of the atrocious attack in Prague. On behalf of the Greek people, I extend our deepest condolences to the families and loved ones of the victims, and our wishes for a speedy recovery to those injured. Our thoughts are with the people of Czechia. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 21, 2023

Συγκλονιστικές φωτογραφίες από το μακελειό, φοιτητές κρέμονται σε περβάζι για να σωθούν

Ο δράστης άρχισε να πυροβολεί στη σχολή Καλών Τεχνών σε κεντρική συνοικία της Πράγας, με κίνητρο που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Οι Αρχές εκκένωσαν το κτήριο της Σχολής και κάλεσαν όσους ήταν στο σημείο να απομακρυνθούν άμεσα και να κλειστούν στα σπίτια τους. Ωστόσο, κάποιοι φοιτητές, που βρίσκονταν στη σχολή τους όταν ο δράστης άρχισε να σκοτώνει κόσμο, για να γλυτώσουν βγήκαν σε περβάζι και κρεμάστηκαν δίπλα από παράθυρο, ο ένας δίπλα στον άλλον.

Το Παρίσι εκφράζει τη θλίψη και την αλληλεγγύη του στην Πράγα

Η πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπορν εξέφρασε σήμερα τη θλίψη και την αλληλεγγύη της Γαλλίας μετά το πολύνεκρο περιστατικό με πυροβολισμούς που "έπληξε σκληρά τον τσεχικό λαό" σε μια πανεπιστημιακή σχολή της Πράγας. "Μίλησα με τον Τσέχο πρόεδρο Πετρ Πάβελ, και του εκφράζω προσωπικά, εκ μέρους της κυβέρνησής μου και, δεν έχω καμία αμφιβολία, εκ μέρους όλων μας, την υποστήριξή μου και την αλληλεγγύη μου", δήλωσε η πρωθυπουργός μιλώντας στην Εθνοσυνέλευση.

Τα τελευταία του λόγια στο Telegram

«Θέλω να κάνω επίθεση σε σχολείο και πιθανόν να αυτοκτονήσω. Η Alina Afanaskina με βοήθησε. Πάντα ήθελα να σκοτώνω, νόμιζα θα γίνω μανιακός στο μέλλον. Ήταν πιο επικερδές να κάνω μαζική επίθεση από κατά συρροήν. Κάθισα, περίμενα, ονειρεύτηκα» φέρεται να είχε γράψει μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται πως η Alina στην οποία αναφέρεται, είναι η 14χρονη δράστις που στις 7 Δεκεμβρίου 2023 επιτέθηκε και πυροβόλησε σε σχολείο στο Bryansk της Ρωσίας όπου δύο μαθητές σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν πριν αυτοκτονήσει η ένοπλη.

Ο πρόεδρος της αστυνομίας πιστεύει ότι ο δράστης εμπνεύστηκε από παρόμοιες σφαγές που έγιναν στο εξωτερικό.

Ο μαζικός πυροβολισμός δεν συνδέεται με τη διεθνή τρομοκρατία και ο πατέρας του δράστη βρέθηκε νεκρός νωρίτερα σήμερα από τον ίδιο, λέει η αστυνομία.

❗?? - UPDATE: The shooter from the University of #Prague is named David Kozak. He shot three people and wounded 20 others. After that, he committed suicide.



Kozak opened fire on the fourth floor of the building of the Faculty of Philosophy of Charles University. Some students,… pic.twitter.com/EsYkp92EED — ??The Informant (@theinformantofc) December 21, 2023

Οι φοιτητές πάνω στην αγωνία τους να σωθούν πηδούσαν από τα παράθυρα.