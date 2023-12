Συναγερμός σήμανε στην Πράγα, καθώς έπεσαν πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της πρωτεύουσας της Τσεχίας, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για 11 νεκρούς και πάνω από 30 τραυματίες.

Ένοπλος άνοιξε πυρ στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου, στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, Πράγα, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους προτού εξουδετερωθεί. Στους νεκρούς συγκαταλέγεται και ο δράστης της επίθεσης. Πάνω από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 9 σοβαρά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. 'Ολα τα νοσοκομεία της Πράγας τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού.

Πώς συνέβη το μακελειό

Ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, στο κέντρο της Πράγας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον άλλους 30, προτού εξουδετερωθεί από την αστυνομία.

Η τσεχική αστυνομία ανακοίνωσε στο Twitter, ότι λίγο μετά τις 15:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας) κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της για ένα περιστατικό που συνέβη σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Πλατεία Γιαν Πάλαχ της τσεχικής πρωτεύουσας. Αργότερα είπε ότι αστυνομικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν τον δράστη. «Όλο το κτίριο εκκενώνεται αυτήν τη στιγμή και υπάρχουν πολυάριθμοι νεκροί και δεκάδες τραυματίες στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ρακούσαν δήλωσε στη κρατική τηλεόραση ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία κανενός άλλου ενόπλου δράστη και κάλεσε τους ανθρώπους να ακολουθήσουν τις οδηγίες της αστυνομίας.

Ένα email προς το προσωπικό της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου ανέφερε ότι ένας ένοπλος δράστης βρισκόταν σε ένα από τα κτίριά του Πανεπιστημίου. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου καλούσε το προσωπικό να «μην μετακινηθεί». «Μην πάτε πουθενά, αν είστε στα γραφεία, κλειδώστε τα και τοποθετήστε έπιπλα μπροστά στην πόρτα, σβήστε τα φώτα», ανέφερε το email.

Η αστυνομία απέκλεισε το σημείο και ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σε tweet διακρινόταν ένας ελεύθερος σκοπευτής που θέριζε περιστικούς από την ταράτσα πανεπιστημίου.

BREAKING: Shooting with multiple fatalities at Charles University's Faculty of Arts in Prague pic.twitter.com/Rs0u9RHsXi — BNO News (@BNONews) December 21, 2023

PHOTO: Active shooter at Charles University in Prague, reports of multiple dead and injured pic.twitter.com/y2h7ZGwhgv — BNO News (@BNONews) December 21, 2023

More footage shared Prague. Individuals can bee seen going out with their hands up. pic.twitter.com/sxfRsY9Yfy — Quantumdeeds (@Quantumdeeds_) December 21, 2023

Breaking: Video footage captures audible gunshots in the midst of an active shooter situation in central Prague Charles University.https://t.co/qaLU9veEz2 pic.twitter.com/1oXEMeIWbO — Channel3 Now (@fox3news) December 21, 2023

Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη

Προς το παρόν δεν έχουν γνωστά τα κίνητρα του δράστη, ούτε οι συνθήκες του περιστατικού. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν έναν άνδρα να στέκεται πάνω σε οροφή ενώ σε αρκετά βίντεο ακούγονται πυροβολισμοί, χωρίς να φαίνεται τι ακριβώς συμβαίνει.

Policie ČR na sociální síti X uvedla: "Na místě v tuto chvíli probíhá zásah policie, celé Náměstí Jana Palacha a blízké okolí je zcela uzavřeno." "V tuto chvíli to potvrdit nemůžeme. Situace je skutečně na místě dynamická," uvedla Jana Poštová, mluvčí pražské záchranky, v ČT.… pic.twitter.com/Ij7r6tXuyt — Blesk Zprávy (@Blesk24) December 21, 2023

Φοιτητές κρέμονται στο περβάζι για να ξεφύγουν από τα πυρά

Συγκλονίζουν εικόνες και βίντεο που βγήκαν στη δημοσιότητα και δείχνουν τρομοκρατημένους φοιτητές να κρέμονται σε περβάζι για να σωθούν.

Η μαρτυρία Έλληνα που ζει στην Πράγα

Ο Άγγελος Γουλής, κάτοικος Πρ΄άγας δήλωσε στο MEGA : «Είναι μία πρωτόγνωρη κατάσταση για την Πράγα. Έγινε στον 4 όροφο του πανεπιστημίου της Φιλοσοφικής. Ο δράστης μάλλον είναι νεαρός. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο δράστης προσπαθούσε να πυροβολήσει κι έξω από το πανεπιστήμιο».