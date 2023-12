Ο Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, δήλωσε ότι η συμφωνία επ' αυτού ήταν ομόφωνη.

Μια συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες σχετικά με αυτό αναμένεται κάποια στιγμή αργότερα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε την απόφαση ως «νίκη για την Ουκρανία« και «νίκη για όλη την Ευρώπη».

Πρόσθεσε επίσης: «Μια νίκη που παρακινεί, εμπνέει και ενισχύει».

