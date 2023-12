Τα στρατεύματα του Ισραήλ έχουν αρχίσει να διοχετεύουν θαλασσινό νερό στο υπόγειο σύστημα τούνελ της Χαμάς στη Γάζα, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη «Αμερικανούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού».

Ο αρχηγός του Ισραηλινού Στρατού Herzi Halevi είπε την περασμένη εβδομάδα ότι η πλημμύρα των τούνελ είναι «μια καλή ιδέα, αλλά δεν θα σχολιάσω τις λεπτομέρειες». Αντίδραση που φαίνεται να υιοθετεί και ο στρατός που αρνήθηκε να σχολιάσει λεπτομέρειες σχετικά με τις επιχειρήσεις του για την καταστροφή της υποδομής της σήραγγας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πλημμύρα των σηράγγων της Χαμάς ξεκίνησε κάποια στιγμή τον περασμένο μήνα, παρά την προειδοποίηση των εμπειρογνωμόνων ότι αυτή η κίνηση θα έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα στη Λωρίδα.

WSJ News Exclusive: Israel’s military has begun to pump seawater into Hamas’s vast complex of tunnels in Gaza, according to U.S. officials briefed on the Israeli military’s operations, part of an intensive effort to destroy the underground infrastructure https://t.co/9TwAYgefNb