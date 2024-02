Σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF, διακρίνονται Ισραηλινοί στρατιώτες στην είσοδο υπόγειας σήραγγας που εντόπισαν μεταξύ δύο κτιρίων του νοσοκομείου. Σε κοντινή απόσταση, εντοπίστηκε φορτηγό με οπλισμό που φέρεται να ανήκει σε μαχητές της Χαμάς.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι στα υπόγεια του Αλ Σίφα λειτουργούσε το κεντρικό επιχειρησιακό κέντρο της Χαμάς, συνδεδεμένο με το υπόγειο δίκτυο τούνελ και ότι εκεί βρισκόταν η ανώτερη ηγεσία της οργάνωσης, ενδεχομένως δε και πολλοί όμηροι. Ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει πως η χρήση του νοσοκομείου ως «κέντρου επιχειρήσεων της Χαμάς» αίρει τους προβλεπόμενους περιορισμούς στη στρατιωτική του δράση για χάρη του άμαχου πληθυσμού.

The IDF says it has uncovered a Hamas tunnel in the Shifa Hospital complex. It publishes a video showing the entrance. pic.twitter.com/sxPeIxFrwe