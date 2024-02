Το σώμα της Yehudit Weiss, που πιάστηκε από ένοπλους της Χαμάς όταν αυτοί εισέβαλε στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου βρέθηκε από στρατεύματα σε ένα κτίριο κοντά στο νοσοκομείο Al Shifa στη Γάζα, σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ.

Το πτώμα αναγνωρίστηκε από ιατροδικαστές και η οικογένεια έχει ενημερωθεί, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του ο στρατός του Ισραήλ.

The Body of Yehudit Weiss, a 65 y/o Woman from the Town of Be’eri who was undergoing Treatment for Breast Cancer and was believed to have been Kidnapped into the Gaza Strip during the Hamas Surprise Attack on October 7th, has been Discovered today by IDF Troops near the Al-Shifa… pic.twitter.com/i90kmH1x9g