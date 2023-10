Συγκίνηση προκαλεί βίντεο που δείχνει τη στιγμή που η δεκανέας Ορί Μεγκιντίς επανενώνεται με την οικογένεια της και πέφτει στην αγκαλιά της γιαγιάς της.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η γυναίκα αγκαλιάζει τη νεαρή κοπέλα και ξεσπάει σε λυγμούς.

Υπενθυμίζεται πως η Ισραηλινή δεκανέας είχε απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ενώ απελευθερώθηκε - σύμφωνα με τις IDF - χθες κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Γάζα.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε πως η νεαρή κοπέλα έχει κατορθώσει να κρατήσει στο μυαλό της πολλές λεπτομέρειες και ότι «έχει εξαιρετική μνήμη».

