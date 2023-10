Ο γνωστός κωμικός Κέβιν Μπρέναν, ο οποίος διατηρεί Twitter με το όνομα «The MLC Podcast», έκανε κάποιες αναρτήσεις στο Twitter σχετικά με τον θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι, οι οποίες προκάλεσαν -όπως ήταν απόλυτα φυσικό- αντιδράσεις.

«Πνιγμένος στο τζακούζι; ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧ», έγραφε η πρώτη του ανάρτηση για τον αγαπημένο ηθοποιό από τα «Φιλαράκι» Μάθιου Πέρι.

DROWNED IN A HOT TUB. HAHAHAHA



Friends' Star Matthew Perry Dead at 54 After Apparent Drowning https://t.co/fSA7d7hZ2f