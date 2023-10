Η Shani Louk έχει τραύματα στο κεφάλι, αλλά είναι ζωντανή, σύμφωνα με τη μητέρα της, η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας.

Η οικογένειά της καλεί τις γερμανικές αρχές να αναλάβουν δράση.

Η πληροφορία -ότι είναι ζωντανή- προήλθε από έναν οικογενειακό φίλο τους, που βρίσκεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο φίλος έστειλε ένα μήνυμα στην οικογένεια, αλλά δεν του επετράπη να επισκεφτεί ο ίδιος τον Shani Louk στο νοσοκομείο.

Shani Louk, the German women captured at a Festival in #Israel by #Hamas terrorists is reportedly alive and in critical condition in a Hamas hospital.



pic.twitter.com/HnXEhr6gP3