Οι εικόνες κόβουν την ανάσα: Ο καλεσμένος κρατά στα χέρια ένα πυροβόλο όπλο (καλάσνικοφ), και την ώρα που χορεύει μαζί με άλλους καλεσμένους στο πάρτι, αρχίζει να πυροβολεί στον αέρα. Όμως, κάποια στιγμή, κατεβάζει το όπλο και ρίχνει στον γαμπρό που πέφτει νεκρός από τα πυρά!

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου, σύμφωνα με αραβικά μέσα, αλλά το βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες και κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο γαμπρός πυροβολήθηκε στο στήθος σε ένα πάρτι που διοργάνωσαν συγγενείς του.

Ο άτυχος άνδρας που έχασε τη ζωή του ήταν 20 ετών. Κατέληξε στα τραύματά του λίγη ώρα μετά τον πυροβολισμό. Ο καλεσμένος που τον πυροβόλησε συνελήφθη και το όπλο του κατασχέθηκε.

