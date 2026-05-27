Ο John Cleese, η ψυχή των Monty Pytho, ζωντανά στο SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που φέτος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινωφελούς έργου, υποδέχεται τον μοναδικό John Cleese, την ψυχή των Monty Python και έναν από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς και συγγραφείς της βρετανικής κωμωδίας, για να αφήσει το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα.



Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 20:30, o John Cleese θα πρωταγωνιστήσει στο event Νοt Dead Yet! (σκόπιμο το λογοπαίγνιο) στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).



Αρχικά θα γίνει προβολή της ταινίας Monty Python and the Holy Grail (Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης) γιορτάζοντας 50 χρόνια από την κυκλοφορία της εμβληματικής ταινίας, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια ζωντανή συζήτηση με τον John Cleese και ερωτήσεις από το κοινό. Ο κωμικός θα μοιραστεί απλόχερα το χιούμορ, τη σοφία και απολαυστικές σκηνές από τα παρασκήνια -εφόσον, φυσικά, θυμάται κάτι από όλα αυτά.

Για τους φανατικούς του John Cleese και του βρετανικού χιούμορ, ο ηθοποιός, κωμικός και συγγραφέας θα συμμετάσχει επίσης την ίδια ημέρα σε μια συζήτηση με τίτλο: Το θαύμα της ζωής, μαγεία και τεχνητή νοημοσύνη, θέτοντας το ερώτημα: Τι κοινό έχουν η ζωή, η μαγεία και η τεχνητή νοημοσύνη και γιατί αυτό το ερώτημα έχει ιδιαίτερη σημασία στην εποχή που διανύουμε;

Η συζήτηση πραγματοποιείται την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 11:10 μ.μ. στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Τη συζήτηση προλογίζει ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος, και συμμετέχουν ο κορυφαίος μάγος Mark Mitton, που αποτελεί και εμπνευστή της συζήτησης, ο πρωτοπόρος της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης Rodney Brooks, o γκραν μετρ σκακιού Garry Kasparov, και η κορυφαία επαγγελματίας στον τομέα της ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης Francesca Rossi.

• Στις 11:10 Συζήτηση Το θαύμα της ζωής, μαγεία και τεχνητή νοημοσύνη

• Στις 20:30 Not Dead Yet!

Τρόπος παρακολούθησης: Ελεύθερη είσοδος.



• Για να παρακολουθήσεις τη συζήτηση κάνε εγγραφή στο SNF Nostos 2026.

• Οι ηλεκτρονικές εγγραφές για την παράσταση Not Dead Yet! έχουν ολοκληρωθεί. Επιπλέον θέσεις θα διατεθούν στον χώρο της εκδήλωσης με σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερα για τον John Cleese

Ο John Cleese είναι γνωστός ως μέλος των Monty Python, δημιουργός της σειράς Fawlty Towers, βασικός συντελεστής των ταινιών Monty Python and the Holy Grail και Monty Python’s Life of Brian, καθώς και για τον ρόλο του στην ταινία A Fish Called Wanda (Ένα ψάρι που το έλεγαν Γουάντα).

Πέρα από την καριέρα του ως κωμικός, ίδρυσε μαζί με τον Sir Antony Jay την Video Arts, εταιρεία παραγωγής εκπαιδευτικών βίντεο για διοίκηση επιχειρήσεων και πωλήσεις. Σε διάστημα 20 ετών, η Video Arts δημιούργησε πάνω από 120 εκπαιδευτικά βίντεο και εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη εταιρεία του είδους της εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Μαζί με τον διακεκριμένο ψυχίατρο Δρ. Robin Skynner, έγραψε δύο βιβλία για τις σχέσεις: Families and How to Survive Them και Life and How to Survive It. Και τα δύο έγιναν bestsellers, διερευνώντας την ψυχολογία και την ψυχιατρική και την εφαρμογή τους στον ευρύτερο κόσμο.

Η πρώτη του αυτοβιογραφία, So Anyway, κυκλοφόρησε το 2014 και έχει πουλήσει 600.000 αντίτυπα παγκοσμίως. Το 2020, έγραψε το Creativity: A Short and Cheerful Guide (Τυφλός οδηγός δημιουργικότητας).

Τα τελευταία χρόνια, περνάει τον χρόνο του γράφοντας σενάρια, παραδίδοντας ομιλίες με θέμα την επιχειρηματικότητα, διοργανώνοντας σεμινάρια για τη δημιουργικότητα, διδάσκοντας στο Cornell University και δημιουργώντας τη δική του εικονική πραγματικότητα (στο www.thejohncleese.com). Το 2024, ανέλαβε τη συγγραφή και την προσαρμογή της θεατρικής μεταφοράς του Fawlty Towers στο West End και, το 2025, με αφορμή τα 50 χρόνια από την πρώτη προβολή της σειράς, έγραψε το Fawlty Towers: Fawlts & All, για να μοιραστεί τις αγαπημένες του στιγμές από τα παρασκήνια.

Περισσότερα για το επετειακό SNF Nostos 2026

Το SNF Nostos 2026 θα γιορτάσει την κοινωφελή δράση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο κλείνει τα 30 του χρόνια. Το δυναμικότερο SNF Nostos των τελευταίων ετών θα λάβει χώρα από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου, όχι μόνο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα, όπου φιλοξενείται κατά κανόνα, αλλά και σε άλλα σημεία σε όλη τη χώρα, από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο ώστε ο κόσμος να γνωρίσει τη δράση του Ιδρύματος πρακτικά και από κοντά.

Κάτω από την κεντρική θεματική «Επίκεντρο ο άνθρωπος» που είναι και το βασικό μήνυμα του ΙΣΝ, το καθιερωμένο SNF Nostos Conference, οι Διάλογοι του ΙΣΝ, και το SNF Nostos Run θα επιστρέψουν. Μαζί τους, θα έρθουν και μια σειρά από νέες εμπειρίες, όπως μία διαδραστική, ψηφιακή εγκατάσταση που θα ταξιδεύει τους επισκέπτες εικονικά στη διεθνή δράση του Ιδρύματος, ειδικά σχεδιασμένες για τη διοργάνωση παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), καθώς και η ανανέωση της συνεργασίας Release Athens x SNF Nostos.

Για το πλήρες πρόγραμμα επισκεφθείτε το snfnostos.org.