Ο ηθοποιός Πάτρικ Μάλντουν «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών.

Πέθανε σε ηλικία 57 ετών από ανακοπή καρδιάς, ο ηθοποιός Πάτρικ Μάλντουν, ευρύτερα γνωστός από τις σειρές «Days of Our Lives» και «Melrose Place». Ο ηθοποιός απεβίωσε την Κυριακή, όπως επιβεβαίωσε ο ατζέντης, σύμφωνα με το Variety.

Ξεκίνησε την καριέρα του από το διάσημο sitcom, «Who’s the Boss?», συμμετέχοντας σε δύο επεισόδια. Από το 1992 έως το 1995, ο Μάλντουν έπαιζε το ρόλο του Όστιν Ριντ στην καθημερινή σαπουνόπερα «Days of Our Lives». Επέστρεψε στη σειρά για να επαναλάβει το ρόλο από το 2011 έως το 2012.

Παράλληλα, υποδύθηκε τον Τζέφρι Χάντερ στη νεανική τηλεοπτική σειρά «Saved by the Bell» το 1991. Ο Μάλντουν πρωταγωνίστησε επίσης στη δημοφιλή και στην Ελλάδα σειρά, «Melrose Place», όπου υποδύθηκε τον κακό Ρίτσαρντ Χαρτ τις σεζόν 3-5.

Ο ηθοποιός είχε αναλάβει την παραγωγή της επερχόμενης ταινίας «Kockroach», με πρωταγωνιστή τον Κρις Χέμσγουορθ. Μόλις πριν από δύο ημέρες, ο Μάλντουν δημοσίευσε στο Instagram: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που συμμετέχω σε αυτό το καταπληκτικό έργο, το KOCKROACH, σε σκηνοθεσία του Matt Ross, με πρωταγωνιστές τους Chris Hemsworth, Taron Edgerton, Zazzie Beetz και Alec Baldwin.» Η παραγωγή βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε γυρίσματα στην Αυστραλία.

Ο τελευταίος του ρόλος ήταν στην ταινία θρίλερ «Dirty Hands», με τη Ντενίζ Ρίτσαρντς και τον Μάικλ Μπιτς. Η ταινία αναμένεται να βγει στις αίθουσες αργότερα αυτό το μήνα.

Ο ηθοποιός λάτρευε επίσης και τη μουσική. Έπαιζε κιθάρα και ήταν ο τραγουδιστής του συγκροτήματος The Sleeping Masses.