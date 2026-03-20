Ήταν Αμερικανός από κάθε άποψη, έγραψε ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τον Τσακ Νόρις ενώ ο Λούντγκρεν επισήμανε ότι είχε «τη δύναμη που χρειάζεται για να είναι κανείς άντρας».

Οι Expendables του σινεμά αποχαιρέτησαν με τον δικό τους σκληροπυρηνικό, αρρενωπό και καθαρά αμερικανικό τρόπο τον έτερο «σκληρό» Τσακ Νόρις που πέθανε σε ηλικία 86 ετών.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε μαζί με άλλους κινηματογραφικούς ήρωες δράσης επαίνεσαν τον «σπουδαίο άνθρωπο» Νόρις.

«Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας με τον Τσακ. Ήταν Αμερικανός από κάθε άποψη. Σπουδαίος άνθρωπος και τα συλλυπητήρια μου στην υπέροχη οικογένεια του] έγραψε ο Σταλόνε στο Instagram.

O Ζαν Κλοντ βαν Νταμ μίλησε για τα παλιά. «Γνωριζόμασταν από τα πρώτα μου χρόνια και πάντα σεβόμουν τον άνθρωπο που ήταν», έγραψε στο Instagram.

Ο Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ είχε ανάλογη πορεία με τον Τσακ Νόρις στα κινηματογραφικά δρώμενα και έγινε διάσημος ως ηθοποιός πολεμικών τεχνών τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

«Ο Τσακ Νόρις είναι ο πρωταθλητής», έγραψε ο Ντολφ Λούντγκρεν στο Instagram.

«Από τότε που ήμουν νεαρός αθλητής πολεμικών τεχνών και αργότερα ασχολήθηκα με τον κινηματογράφο, πάντα τον θεωρούσα πρότυπο. Κάποιον που είχε τον σεβασμό, την ταπεινότητα και τη δύναμη που χρειάζεται για να είναι κανείς άντρας».

Οι ηθοποιοί εμφανίστηκαν όλοι μαζί στην ταινία δράσης «Expendables 2», η οποία αφορά έναν πρώην πεζοναύτη που έγινε μισθοφόρος. Ο Τσακ Νόρις κάποια στιγμή μίλησε για τον έναν και μοναδικό όρο που είχε θέσει στην παραγωγή προκειμένου να συμμετέχει στην ταινία.

«Στο Expendables 2, υπήρχε πολύς χυδαίος διάλογος στο σενάριο. Για αυτόν τον λόγο, πολλοί νέοι δεν θα μπορούσαν να το δουν. Αλλά δεν παίζω σε ταινίες σαν κι αυτή. Εξαιτίας αυτού είπα ότι δεν θα συμμετάσχω σε αυτό αν δεν σβηστεί η σκληροπυρηνική γλώσσα. Οι παραγωγοί δέχτηκαν τους όρους μου και η ταινία θα καταταχθεί στην κατηγορία κατάλληλη άνω των 13».