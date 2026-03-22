Η φιλόδοξη παραγωγή θα γυριστεί σε ασπρόμαυρο φιλμ με κάμερες της εποχής.

Παρά το γεγονός ότι η δέκατη και τελευταία του ταινία δεν αναμένεται σύντομα, ο Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino) παραμένει ιδιαίτερα πολυάσχολος.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ηδη εργάζεται πάνω σε ένα θεατρικό έργο που πρόκειται να κάνει πρεμιέρα τον επόμενο χρόνο στο West End του Λονδίνου, ενώ σύμφωνα με το TMZ, ετοιμάζεται να γράψει και να σκηνοθετήσει, μαζί με τον Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone), μια γκανγκστερική σειρά που θα διαδραματίζεται τη δεκαετία του ΄30.

Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη λεπτομέρειες για την πλοκή, περιγράφεται ως μια μίνι σειρά έξι επεισοδίων που θα περιλαμβάνει γκάνγκστερ, showgirls, πυγμαχία και μουσική. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Σταλόνε δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη και θα περιοριστεί αποκλειστικά στον ρόλο του σκηνοθέτη.

Το 2023, ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός του «Pulp Fiction» είχε αποκαλύψει ότι σκόπευε να γυρίσει μια σειρά οκτώ επεισοδίων στο μέλλον. Για πολλά χρόνια, επαινούσε δημόσια τον Σταλόνε, αποκαλώντας τον «σπουδαίο ηθοποιό» ενώ για το θρυλικό «Rocky» (1976) είχε παραδεχτεί πως ήταν μία από τις αγαπημένες του ταινίες και βασική πηγή έμπνευσης για να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο.

Επιπλέον, στο βιβλίο του «Cinema Speculation», ο Ταραντίνο εξήρε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Σταλόνε, «Paradise Alley» περιγράφοντάς το ως «την πιο καθαρή έκφραση ενός συγκεκριμένου οράματος», παρά το γεγονός ότι η ταινία έλαβε μικτές κριτικές και σταδιακά ξεχάστηκε. Όσο για τον 79χρονο πλέον Σταλόνε, στο παρελθόν είχε απορρίψει δύο ρόλους που του πρότεινε ο Ταραντίνο στις ταινίες «Jackie Brown» και «Death Proof», επικαλούμενος δημιουργικές διαφωνίες. Συνολικά, ο σταρ έχει σκηνοθετήσει εννέα ταινίες μεγάλου μήκους, μεταξύ των οποίων τα «Staying Alive», «The Expendables» και «Rambo IV», σύμφωνα με το World of Reel.