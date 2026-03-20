«Θυμάμαι την ιστορία της μέλισσας. Αεροδυναμικά είναι αδύνατο για τη μέλισσα να πετάξει. Το σώμα είναι πολύ μεγάλο για το μικρό μέγεθος των φτερών, αλλά προφανώς κανείς δεν είπε στον μέλισσα ότι αυτό είναι αδύνατο, οπότε πετάει! Αυτό είναι σχεδόν η ιστορία του καθορισμού στόχων. Τίποτα δεν είναι αδύνατο εκτός αν πιστεύεις ότι είναι». Ο Τσάκ Νόρις, ένας αληθινός Texas Ranger, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.
Ο Τσακ Νόρις...
- Ήταν ένας από τους τρεις Αμερικανούς που είχαν αποκτήσει το όγδοο dan μαύρης ζώνης στο ταε-κβο-ντο.
- Συχνά προπονούνταν με τον θρυλικό Μπρους Λι.
- Το Reader's Digest κάποτε ανέφερε μια ιστορία για το πώς ο Νόρις, πιστός στους χαρακτήρες του, προτιμούσε να βρει έναν μη βίαιο τρόπο για να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση. Ο Νόρις ήταν σε ένα μπαρ μια φορά όταν ένας πελάτης μπήκε και του είπε, «είσαι στη θέση μου, άλλαξε». Ο Νόρις υπάκουσε, και καθώς ο πελάτης κάθισε, αναγνώρισε τον Νόρις. Τότε του είπε: «Τσακ, θα μπορούσες να με είχες χτυπήσει αν ήθελες. Αντί να αλλάξεις θέση, γιατί δεν μου επιτέθηκες απλά;». Η απάντηση του Νόρις ήταν: «Τι θα είχε επιτύχει αυτό;». Ο Νόρις αργότερα είπε ότι η εμπειρία είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσει έναν νέο θαυμαστή και έναν νέο φίλο.
- Είχε μαύρη ζώνη στο βραζιλιάνικο Jiu Jitsu.
- Ο Τσακ και ο αδελφός του, Άαρον Νόρις, έγιναν επίτιμοι Texas Rangers από τον κυβερνήτη Ρικ Πέρι στις 2 Δεκεμβρίου 2010 στο Ντάλας του Τέξας.
- Ήταν ο δάσκαλος καράτε των ηθοποιών -πατέρα και γιου- Στιβ και Τσαν ΜακΚουίν. Ο Τσαντ ΜακΚουίν ενθάρρυνε τον Νόρις να ακολουθήσει καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση· φέρεται να του είπε: «Αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο, πάντα υπάρχει η υποκριτική».
- Τον ανακήρυξαν επίτιμο πεζοναύτη τον Μάρτιο του 2007.
- Ο δάσκαλος φωνητικής και δραματικής τέχνης του ήταν ο Τζόναθαν Χάρις, διάσημος από τη σειρά Χαμένοι στο διάστημα (1965). Ο Χάρις «του έμαθε πώς να μιλάει», βάζοντας τα δάχτυλά του στο στόμα του Νόρις και ανοίγοντας το στόμα του διάπλατα. Ο Τσακ είχε αναφέρει τον Τζόναθαν ως τον μόνο άνθρωπο στον κόσμο που θα μπορούσε να του το κάνει αυτό... κάτι που ο Χάρις πάντα υπερηφανευόταν.
- Είχε επισκεφθεί τις αμερικανικές δυνάμεις που πολεμούσαν στο Ιράκ τον Νοέμβριο του 2006.
- Είχε εμπνευστεί και δημιουργήσει δύο δικές του πολεμικές τέχνες: το Chun Kuk Do και το Αμερικανικό Tang Soo Do.
- Ως παιδί, το είδωλο και ο αγαπημένος του ηθοποιός ήταν ο Τζον Γουέιν. Πράγματι, οι κινηματογραφικές τους περσόνες έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Και οι δύο απέκτησαν παγκόσμια φήμη παίζοντας σοβαρούς χαρακτήρες που ήταν αδιάφθοροι και έκαναν ό,τι χρειαζόταν για να διασφαλίσουν ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη και ότι οι κακοί έλαβαν αυτό που τους άξιζε.
- Ήταν 6 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Καράτε· μεταξύ αυτών που αντιμετώπισε για τον τίτλο είναι οι συνάδελφοί του ηθοποιοί Τζο Λιούις Στιβ Σάντερς
- Ενώ υπηρετούσε στην Ιαπωνία με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, ο Νόρις αναζητούσε ένα στούντιο τζούντο. Κατέληξε σε μαθήματα καράτε, επειδή το τζούντο θα συγκρούονταν με το πρόγραμμα υπηρεσίας του στην Πολεμική Αεροπορία.
- Οι πολεμικές τέχνες που είχε μελετήσει: Shotokan Karate, Goju-ryu Karate, Shito-ryu Karate, American Kenpo, Enshin kaikan Karate, Kyokushin Karate, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu, Kali, Taekwondo, Tang Soo Do και Hapkido. Έπειτα ενσωμάτωσε λαβές και τεχνικές σε ένα μοναδικό στυλ μάχης που έχει ονομαστεί «Chuck Norris System» ή «Chuk Kun Do».
- Είχε Αγγλική καταγωγή και ρίζες από Σκωτία, Ουαλία και Γερμανία. Λέγεται επίσης ότι είχε ιρλανδική και τσερόκι καταγωγή.
- Του άρεσε να παίζει γκολφ και συμμετείχε σε πολλά τουρνού γκολφ με άλλες διασημότητες.
- Το 1992, παρουσίασε ένα σεμινάριο υποκριτικής στο Τέξας· ανάμεσα στους μαθητές του ήταν και η τότε 12χρονη Τζέσικα Σίμπσον. Ο Νόρις της είχε βάλει κολλητική ταινία στα φρύδια, ισχυριζόμενος ότι κινούνταν πολύ όταν εκείνη ερμήνευε το ρόλο της.