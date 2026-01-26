«Never forget where you’ve come here from (Μην ξεχνάς ποτέ από πού ήρθες εδώ)» λένε οι στίχοι του «Never Forget», ενός γνωστού τραγουδιού από το βρετανικό ποπ συγκρότημα Take That που έκανε πάταγο στα 90s.
Ένα νέο -τριών μερών- ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί τις επόμενες ημέρες στο Netflix, εξασφαλίζει ακριβώς αυτό — αφηγείται την άνοδο, την πτώση και την επανένωση των Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange και Robbie Williams, χρησιμοποιώντας αδημοσίευτο αρχειακό υλικό.
Eπίσης, η τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου, φέρνει στην πλατφόρμα την ρομαντική τέταρτη σεζόν του Bridgerton, η οποία αφηγείται την ιστορία του δεύτερου μεγαλύτερου αδελφού της οικογένειας, του Benedict (Luke Thompson), ο οποίος έφτασε η στιγμή να ερωτευτεί.
Δείτε όλους τους νέους τίτλους που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 26 έως τις 31 Ιανουαρίου.
Σειρές του Netflix
Bridgerton: Season 4 Part 1 (Bridgerton: Season 4: Batch 1)
Κυκλοφορεί 29/01/2026
Πίσω από το κάλυμμα μιας μάσκας, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Η τέταρτη σεζόν του Bridgerton θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη, με το πρώτος μέρος να κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου και το δεύτερο να ακολουθεί στις 26 Φεβρουαρίου.
{https://youtu.be/IqaXNwAzSmQ?si=yYTE5ZYPb9fSqqzm}
Ντοκιμαντέρ του Netflix
Take That
Κυκλοφορεί 27/01/2026
Μέσα από ακυκλοφόρητο υλικό, αυτό το ντοκιμαντέρ καταγράφει την άνοδο, την πτώση και τη μοναδική επανένωση ενός από τα πιο θρυλικά boy band του Ηνωμένου Βασιλείου.
{https://youtu.be/2V6j1Ks_t4M?si=FjWCLFPxDPaMjPas}
Netflix Comedy Special
Μάικ Επς: Αυταπάτες (Mike Epps: Delusional)
Κυκλοφορεί 27/01/2026
Δυσβάσταχτοι χωρισμοί. Δόξα. Ο ξεκαρδιστικός Μάικ Επς εξηγεί χωρίς φίλτρο πώς μια μικρή δόση ψευδαίσθησης και πολλή δουλειά τον ανέδειξαν σε σταρ.
Netflix Live Event
Royal Rumble: Season 39: 2026
Κυκλοφορεί 31/01/2026
Ο δρόμος για τη WrestleMania αρχίζει εδώ με μια μαραθώνια μάχη. Οι Superstars αγωνίζονται για το ποιος θα νικήσει τους καλύτερους του WWE στον θρυλικό αγώνα Royal Rumble
Μην χάσετε επίσης
27/01/2026
Σιωπηλός Εφιάλτης Awake
29/01/2026
Χαμένοι στη Μετάφραση Lost in Translation
30/01/2026
Sweet Home Alabama