Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 26 έως τις 31 Ιανουαρίου.

«Never forget where you’ve come here from (Μην ξεχνάς ποτέ από πού ήρθες εδώ)» λένε οι στίχοι του «Never Forget», ενός γνωστού τραγουδιού από το βρετανικό ποπ συγκρότημα Take That που έκανε πάταγο στα 90s.

Ένα νέο -τριών μερών- ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί τις επόμενες ημέρες στο Netflix, εξασφαλίζει ακριβώς αυτό — αφηγείται την άνοδο, την πτώση και την επανένωση των Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange και Robbie Williams, χρησιμοποιώντας αδημοσίευτο αρχειακό υλικό.

Eπίσης, η τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου, φέρνει στην πλατφόρμα την ρομαντική τέταρτη σεζόν του Bridgerton, η οποία αφηγείται την ιστορία του δεύτερου μεγαλύτερου αδελφού της οικογένειας, του Benedict (Luke Thompson), ο οποίος έφτασε η στιγμή να ερωτευτεί.

Δείτε όλους τους νέους τίτλους που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 26 έως τις 31 Ιανουαρίου.

Σειρές του Netflix

Bridgerton: Season 4 Part 1 (Bridgerton: Season 4: Batch 1)

Κυκλοφορεί 29/01/2026

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πίσω από το κάλυμμα μιας μάσκας, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Η τέταρτη σεζόν του Bridgerton θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη, με το πρώτος μέρος να κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου και το δεύτερο να ακολουθεί στις 26 Φεβρουαρίου.

{https://youtu.be/IqaXNwAzSmQ?si=yYTE5ZYPb9fSqqzm}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Take That

Κυκλοφορεί 27/01/2026



Μέσα από ακυκλοφόρητο υλικό, αυτό το ντοκιμαντέρ καταγράφει την άνοδο, την πτώση και τη μοναδική επανένωση ενός από τα πιο θρυλικά boy band του Ηνωμένου Βασιλείου.

{https://youtu.be/2V6j1Ks_t4M?si=FjWCLFPxDPaMjPas}

Netflix Comedy Special

Μάικ Επς: Αυταπάτες (Mike Epps: Delusional)

Κυκλοφορεί 27/01/2026



Δυσβάσταχτοι χωρισμοί. Δόξα. Ο ξεκαρδιστικός Μάικ Επς εξηγεί χωρίς φίλτρο πώς μια μικρή δόση ψευδαίσθησης και πολλή δουλειά τον ανέδειξαν σε σταρ.

Netflix Live Event

Royal Rumble: Season 39: 2026

Κυκλοφορεί 31/01/2026



Ο δρόμος για τη WrestleMania αρχίζει εδώ με μια μαραθώνια μάχη. Οι Superstars αγωνίζονται για το ποιος θα νικήσει τους καλύτερους του WWE στον θρυλικό αγώνα Royal Rumble

Μην χάσετε επίσης

27/01/2026

Σιωπηλός Εφιάλτης Awake

29/01/2026

Χαμένοι στη Μετάφραση Lost in Translation

30/01/2026

Sweet Home Alabama