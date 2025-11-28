Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.

Μετά την συγκινητική υποδοχή του «Επιλόγου» τον Νοέμβριο, ο Αλέξανδρος Γουργουλιός επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου Club και συναντά τον Βασίλη Προδρόμου και τη Μαριάνα Κατσιμίχα για άλλη μια βραδιά με νέα τραγούδια αλλά και παλιό λαϊκό τραγούδι από μελοποιημένη ποίηση, για τους φίλους που δεν κατάφεραν να έρθουν αλλά και για τους καινούργιους φίλους που θα τους ακούσουν για πρώτη φορά.

Ο Βασίλης Προδρόμου, τραγουδιστής που χαρίζει ερμηνείες σπάνιας ποιότητας, και η Μαριάνα Κατσιμίχα, που από τα πρώτα δείγματα που έδωσε αναδείχθηκε ως εξαιρετική ερμηνεύτρια, συνδυάζουν τις φωνές τους και παρουσιάζουν τα τραγούδια του συνθέτη και, βαδίζοντας προς το παρελθόν της ελληνικής μουσικής, ανιχνεύουν το έντεχνο-λαϊκό έως τα πρώτα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη: από τα τραγούδια του Γουργουλιού: Επίλογος σε ποίηση Μανόλη Αναγνωστάκη («οι στίχοι αυτοί μπορεί και να είναι οι τελευταίοι») τη Σπίθα σε ποίηση Διονύση Τζαρέλλα («δεν είναι νωρίς, δεν είναι ούτ’ αργά, άναψε μια σπίθα ν’ απλώσει η πυρκαγιά») και τους Ξεχασμένους θεούς («άνεμοι φύσηξαν ξανά, δαιμονισμένοι»), μέχρι το Άννα μην κλαις («Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει, Άννα μην κλαίς, εμένα δε με βάζουν στο χέρι») μέχρι το εμβληματικό Δρόμοι παλιοί («και προχωρούσα μέσα στη νύχτα, χωρίς να γνωρίζω κανέναν»).

{https://youtube.com/shorts/ec2DSEzYL8k?si=ge7rMgjboRqYJc5Y}

Συνδυάζοντας τις δωρικές φωνές των τραγουδιστών, το δυναμικό και πολυδιάστατο μπουζούκι του Φώτη Βεργόπουλου, με τη συνοδεία οργάνων ευρωπαϊκής μουσικής (πιάνο, κοντραμπάσο) και τα επιβλητικά τύμπανα, ο Αλέξανδρος Γουργουλιός παρουσιάζει μια σύγχρονη προσέγγιση στα έργα του Μίκη, του Ξαρχάκου, του Λοΐζου, του Μικρούτσικου και άλλων, δίνοντας νέα πνοή σε διαχρονικά και αγαπημένα τραγούδια και, μαζί με το δικό του έργο, επιχειρεί να κάνει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού τραγουδιού.



Πληροφορίες



Ώρα Έναρξης: 21:30

Εισιτήρια: more.com

Συντελεστές:



Βασίλης Προδρόμου | τραγούδι, κιθάρα

Μαριάνα Κατσιμίχα | τραγούδι

Φώτης Βεργόπουλος | μπουζούκι

Αλέξανδρος Γουργουλιός | μπουζούκι

Γιάννης Κουφουδάκης | πιάνο

Αποστόλης Παρασκευαΐδης | κοντραμπάσο

Έκτορας Ρέμσακ | τύμπανα

Βίντεο: Μαρωφυλλιά Κονδύλη, Αλέξανδρος Κερασόπουλος

Φωτογραφία: Ελένη Σπάθη

Αφίσα: Παναγιώτης Γαβρίλης

Εικαστικό αφίσας: Ηρώ Μανδηλαρά