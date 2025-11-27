Το Dnews πρόσφερε στους αναγνώστες του διπλές προσκλήσεις για την εμφάνιση του Γιάννη Κότσιρα στον Σταυρό του Νότου.

Διπλές προσκλήσεις για το live του Γιάννη Κότσιρα στον Σταυρό του Νότου, πρόσφερε το Dnews στους αναγνώστες του μέσα από τον διαγωνισμό που «έτρεξε» στο Instagram από τις 25 Νοεμβρίου 2025.

Ο διαγωνισμός αφορά σε διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, ώρα έναρξης: 21.30, στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου (Φραντζή & Θαρύπου 37, Νέος Κόσμος).

Οι νικητές είναι οι:

vasia_tsikourkitoudi

gbakis1

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!

Το live

Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στην Κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου, για άλλη μία χρονιά, και θα μας κρατάει παρέα κάθε Σάββατο, από τις 22 Νοεμβρίου.

Με ένα πλούσιο αλλά και ανανεωμένο πρόγραμμα με πολλά αγαπημένα δικά του τραγούδια, χωρίς όμως να λείπουν οι ιδιαίτερες μουσικές επιλογές από το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς, μας υπόσχονται μοναδικές μουσικές βραδιές!

Στην παρέα τους στο τραγούδι και το βιολί, η Δήμητρα Μπουλούζου.

Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις : Άκης Κατσουπάκης

Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας

Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός

Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος

Μπάσο: Σπύρος Μάζης

Ακορντεόν: Θάνος Σταυρίδης

Φωνή /Βιολί: Δήμητρα Μπουλούζου

Πληροφορίες

Σταυρός του Νότου - Κεντρική Σκηνή



Εισιτήρια: more.com

Ώρα Έναρξης: 21:30

Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας & Στρατής Καραδημητράκης

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης