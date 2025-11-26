Tο έργο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη με λεπτομέρειες για τη δημιουργική ομάδα, τους συνεργάτες διανομής και το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας να ανακοινώνονται σύντομα.

Η ινδική Reliance Animation εξασφάλισε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των χαρακτήρων για την ανάπτυξη σειράς κινουμένων σχεδίων βασισμένης στη ζωή του θρύλου του ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα.

Το κινηματογραφικό στούντιο με έδρα τη Βομβάη, τμήμα της Reliance Entertainment, θα δημιουργήσει μια σειρά με σενάριο για πλατφόρμες streaming και τηλεόρασης που θα καταγράφει το ταξίδι του Μαραντόνα από τα πρώτα του χρόνια μέχρι την άνοδο στην κορυφή.

Η συνεργασία επιτεύχθηκε, σύμφωνα με το Variety σε συνεργασία με τη SATTVICA SA, εταιρεία με έδρα την Αργεντινή, η οποία κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Μαραντόνα και τη διαμεσολάβηση της Bridge Marketing Group Inc.

Η σειρά θα εξερευνά βασικές στιγμές στην καριέρα του Μαραντόνα, τους προσωπικούς του αγώνες και την πολιτιστική του επιρροή τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε την εξαιρετική ιστορία του Ντιέγκο Μαραντόνα σε μια νέα γενιά μέσω κινουμένων σχεδίων» δήλωσε ο Shibasish Sarkar, διευθύνων Σύμβουλος της Reliance Entertainment. «Το ταξίδι του, γεμάτο ανθεκτικότητα, πάθος και επιτεύγματα, ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και πιστεύουμε ότι θα εμπνεύσει κοινό παγκοσμίως» συμπλήρωσε.