Το Dnews σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τους Χρήστο Δάντη και Ευρυδίκη στον Σταυρό του Νότου Plus, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 26.11.2025 και ώρα 12.00.

Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Για να λάβετε μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει απαραιτήτως:

να κάνετε follow τον λογαριασμό του Dnews στο Instagram

στο Instagram να κάνετε ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ σχόλιο με tag έναν φίλο σας στο σχετικό post του Διαγωνισμού στο Instagram

στο σχετικό post του Διαγωνισμού στο Instagram να κάνετε εγγραφή στο Newsletter του Dnews από το banner «Οι Ειδήσεις σε 2'» που εμφανίζεται σε όλες τις ενότητες του site

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Δείτε τους όρους του Διαγωνισμού αναλυτικά.

To live

Ο Χρήστος Δάντης και η Ευρυδίκη On Fire στον Σταυρό του Νότου Plus.

Το πιο εκρηκτικό live του χειμώνα ξεκινά την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και θα μας κρατά συντροφιά κάθε Παρασκευή.

Η μουσική συνάντηση που όλοι περιμέναμε είναι γεγονός! Δύο ερμηνευτές που έχουν γράψει ιστορία με τα τραγούδια τους, ανεβαίνουν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή, σε ένα πρόγραμμα που θα συζητηθεί.

Με αμέτρητες επιτυχίες που σημάδεψαν δεκαετίες, με ενέργεια, πάθος και μια αυθεντική χημεία που βγαίνει αβίαστα στη σκηνή, οι δύο καλλιτέχνες υπόσχονται μοναδικές στιγμές. Από διαχρονικά hits που όλοι έχουμε τραγουδήσει, μέχρι ανατρεπτικές διασκευές και απρόσμενες εκπλήξεις, κάθε βραδιά προμηνύεται εκρηκτική.

Ένα πρόγραμμα που κανείς δεν πρέπει να χάσει. Ένα ραντεβού που γίνεται talk of the town πριν καν αρχίσει!

Πληροφορίες



Από Παρασκευή 28/11

και κάθε Παρασκευή

Σταυρός του Νότου Plus

Ώρα Έναρξης: 22:30

Εισιτήρια: more.com

Παίζουν οι μουσικοί:

Στέφανος Γεωργιτσόπουλος - ηλεκτρική κιθάρα

Μάριος Λούπασης - ηλεκτρική κιθάρα

Γιάννης Τιπτιρής - πλήκτρα

Marco Grinover - μπάσο

Στέλιος Παύλου - τύμπανα

Ηχοληψία: Μιχάλης Σκαράκης