Δυο μέρες μόνο χρειάστηκε ο Φρανκενστάιν του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο για να κατακτήσει την κορυφή του Netflix.

Ο Φρανκενστάιν (Frankenstein) του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο κέρδισε το κοινό του Netflix και σκαρφάλωσε εύκολα στην κορυφή του Top 10 της εβδομάδας, από την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του.



Η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη, η οποία από τους συνδρομητές χαρακτηρίζεται ως «η καλύτερη ταινία τρόμου» στην ιστορία της πλατφόρμας και αποθεώνεται ως «αριστούργημα», έκανε πρεμιέρα την προηγούμενη Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας 29.100.000 προβολές, μέσα σε δύο μόλις ημέρες. τα στοιχεία αυτά αφορούν στο διάστημα, 3-9 Νοεμβρίου 2025. Πρόκειται για την πέμπτη μεγαλύτερη πρεμιέρα αγγλόφωνης ταινίας του 2025.

Συγκεκριμένα, ο Frankestein βρίσκεται στο νούμερο ένα σε 72 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ενώ κατέχει μία θέση στη δεκάδα σε 93 χώρες του κόσμου.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι: Όσκαρ Άιζακ, Τζέικομπ Ελόρντι και Μία Γκοθ οι οποίοι έχουν αποσπάσει εγκωμιαστικά σχόλια από κοινό και κριτικούς.

Σε άλλα νέα, η τέταρτη σεζόν του The Witcher, με τον Λίαμ Χέμσγουορθ στον ρόλο του «Γητευτή», βρίσκει επιτέλους -στη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του- τη θέση που του αξίζει, δηλαδή την κορυφή του Top 10.



Για το διάστημα 3-9/11, ο τέταρτος κύκλος του Γητευτή... ατενίζει τον κόσμο από την κορυφή σε 30 χώρες του πλανήτη.





Δεν συμβαίνει το ίδιο ωστόσο και στην Ελλάδα, καθώς οι Σέρρες του Γιώργου Καπουτζίδη συνεχίζουν να προηγούνται και να τερματίζουν πρώτες στις προτιμήσεις των Ελλήνων θεατών της πλατφόρμας, αφήνοντας τη δεύτερη θέση για το The Witcher του Χέμσγουορθ.