Η προβολή πραγματοποιείται από τον σύλλογο Cercle d'Amitié Franco-Hellénique.

Tη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 στις 19.30, στο σινεμά Cosmos θα προβληθεί το «Ζ» του Κώστα Γαβρά με μειωμένη τιμή.

Στη διάρκεια της δικτατορίας, στο Παρίσι ο Κώστας Γαβράς, σε συνεργασία στο σενάριο με τον ισπανό συγγραφέα Χόρχε Σεμπρούν, διασκεύασε το ομώνυμο μυθιστόρημα (1966) του Βασίλη Βασιλικού, για τη δολοφονία του ειρηνιστή βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη από ακροδεξιούς παρακρατικούς, το 1963.

Στο πολιτικό αυτό θρίλερ, γαλλο-αλγερινής παραγωγής, στο οποίο, όπως αναφέρεται στους τίτλους, η ομοιότητα με τα πραγματικά γεγονότα είναι σκόπιμη, απεικονίζονται τα γεγονότα της δολοφονίας ενός επιστήμονα και οι προσπάθειες τόσο της αναζήτησης των ενόχων και της απονομής δικαιοσύνης όσο και της συγκάλυψης της κυβερνητικής εμπλοκής.

{https://youtu.be/rHB28qfsV2w?si=KJyLFrT65Ep9coPB}

Πρόθεση των δημιουργών ήταν το Ζ του τίτλου να προφέρεται «ζει» και όχι «ζήτα», καθώς ήθελαν να εκφράζει ηχητικά το σύνθημα που ακουγόταν στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν όταν δολοφονήθηκε ο βουλευτής: «Λαμπράκη ζεις, εσύ μας οδηγείς» και «Ζει, Ζει, Ζει». Δεν είναι τυχαίο ότι ο Γαβράς ζήτησε από τον Μίκη, τον ιδρυτή της νεολαίας Λαμπράκη να γράψει τη μουσική της ταινίας. Όπως περιγράφει στην αυτοβιογραφία του μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες να επικοινωνήσουν με τον Μίκη στη Ζάτουνα «λαμβάνουμε ένα πακέτο από τσιγάρα που πάνω του ο Μίκης είχε γράψει την άδεια να χρησιμοποιήσουμε τη μουσική του.»

Το Z απέσπασε πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ κερδίζοντας τις δύο: Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας και Καλύτερου Μοντάζ. Ο Μίκη Θεοδωράκη κέρδισε επίσης βραβείο BAFTA για τη μουσική του.

Παίζουν: Yves Montand, Irene Papas, Jean-Louis Trintignant, François Périer, Jacques Perrin.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση υπό τον συντονισμό του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Mattias Guyomar, με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θεόδωρο Ρουσόπουλο, τη Διευθύντρια Club de la presse του Στρασβούργου, Anka Wessang, και τον Dorian Merten, διδακτορικό φοιτητή στις κινηματογραφικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

Τα μέλη που είναι ενημερωμένα με τη συνδρομή τους για το 2025 θα επωφεληθούν της μειωμένης τιμής των 5 € με την επίδειξη της κάρτας μέλους 2025 στο ταμείο του σινεμά.



