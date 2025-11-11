O «βασιλιάς της ποπ» είναι ακόμα εδώ...

Ο Μάικλ Τζάκσον συνεχίζει να γράφει ιστορία 16 χρόνια μετά τον θάνατό του. Το εμβλημστικό Thriller του «βασιλιά της ποπ» επέστρεψε στο Τop 10 του Billboard Hot 100, σκαρφαλώνοντας στο Νο. 10 μετά την περίοδο του Halloween του 2025.



Σύμφωνα με στοιχεία της Luminate, το χιτ του 1982 συγκέντρωσε 14 εκατομμύρια streams και 9,3 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις και κάπως έτσι ο Μάικλ Τζάκσον γίνεται ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία που σημειώνει Top 10 επιτυχίες σε έξι διαφορετικές δεκαετίες, από τη δεκαετία του 1970, του '80, του '90, του 2000, του '10 και τώρα του 2020. Με αυτόν τον τρόπο, ξεπερνά τον Άντι Γουίλιαμς, ο οποίος, μέχρι τον θάνατό του το 2012, είχε κατακτήσει θέσεις στην πρώτη δεκάδα σε πέντε δεκαετίες.

{https://youtu.be/sOnqjkJTMaA?si=M5vimF5MepNxinNj}



Το ενδιαφέρον του κοινού αναζωπυρώθηκε μετά την κυκλοφορία του τρέιλερ για την βιογραφική ταινία «Michael», σε σκηνοθεσία Αντουάν Φουκούα, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 24 Απριλίου 2026.

Στη σύνοψη της επερχόμενης ταινία αναφέρεται: «Το "Michael" εξερευνά το ταξίδι του παγκόσμιου σούπερ σταρ μέχρι να γίνει ο Βασιλιάς της Ποπ, προσφέροντας μια καλύτερη ματιά στη ζωή και την διαχρονική κληρονομιά ενός από τους πιο επιδραστικούς και πρωτοπόρους καλλιτέχνες που γνώρισε ποτέ ο κόσμος».

{https://youtu.be/723RZxnDWKE?si=S8MkiFaz8bH2gj2G}

Ο Τζάκσον μπήκε για πρώτη φορά στο Top 10 του Billboard Hot 100 ως σόλο καλλιτέχνης τον Νοέμβριο του 1971 με το τραγούδι «Got to Be There». Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συγκέντρωσε 30 επιτυχίες στο Top 10, εκ των οποίων 13 έφτασαν στο No. 1.



Σε άλλα νέα, η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει να κυριαρχεί στα Billboard, διατηρώντας την κορυφή με το The Fate of Ophelia για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, ενώ το άλμπουμ της The Life of a Showgirl συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση στο Billboard 200 για πέμπτη εβδομάδα.