Τον Μάικλ Τζάκσον, υποδύεται ο πραγματικός ανιψιός του τραγουδιστή, Jaafar.

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για την ταινία «Michael» που αφηγείται τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον.

Τα γυρίσματα για είχαν ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2024 και η ταινία είχε αρχικά προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2025, μια ημερομηνία που στη συνέχεια μετατέθηκε για τον Οκτώβριο, και ξανά για τον Απρίλιο του 2026.

Αν και αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη, τελικά κυκλοφορεί ως μία ταινία. Η ταινία είναι του σκηνοθέτη Antoine Fuqua, ενός δημιουργού ταινιών που συνδέεται περισσότερο με τίτλους δράσης και θρίλερ όπως το «Ημέρα Εκπαίδευσης», το «The Equalizer» και το «Ο Όλυμπος Έπεσε» και το σενάριο είναι του John Logan, του υποψήφιου για Όσκαρ πίσω από τις ταινίες Μνομάχος, Aviator και Hugo.

Τον κεντρικό ρόλο υποδύεται ο Jaafar Jackson, ο πραγματικός ανιψιός του τραγουδιστή, ενώ ο υποψήφιος για Όσκαρ Colman Domingo υποδύεται τον Joe Jackson, ενώ στο καστ συμμετέχουν ηθοποιοί όπως οι Miles Teller, Nia Long και Laura Harrier.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η ζωή του Μάικλ ήταν περίπλοκη», δήλωσε ο Βρετανός παραγωγός Graham King για το πρότζεκτ. «Ως δημιουργός, επιδιώκω να εξανθρωπίσω αλλά όχι να απολυμάνω και να παρουσιάσω την πιο συναρπαστική, αμερόληπτη ιστορία που μπορώ να αποτυπώσω σε μια μόνο ταινία μεγάλου μήκους και να αφήσω το κοινό να αποφασίσει πώς αισθάνεται αφού την παρακολουθήσει. Ο Μάικλ παραμένει σαφώς ένας καλλιτέχνης με επιρροή, πολιτισμικά σχετικός με τη ζωή και την κληρονομιά που αξίζει να εξερευνήσετε».

Νωρίτερα φέτος, ο Colman Domingo μίλησε για την οικογένεια Τζάκσον και την αποδοχή του πρότζεκτ. «Υποστηρίζουν ένθερμα την ταινία μας», είπε αναφερόμενος στα παιδιά του Μάικλ Τζάκσον, Πάρις και Πρινς. «Είμαι ενθουσιασμένη που βρίσκομαι εδώ στο amfAR απόψε με την Πάρις. Νιώθω σαν να είναι ένας ωραίος τρόπος για να είμαστε μαζί».

Αλλά η Πάρις Τζάκσον αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο Instagram, γράφοντας: «Μην λέτε στον κόσμο ότι ήμουν «εξυπηρετική» στο πλατό μιας ταινίας στην οποία είχα μηδενική συμμετοχή, αυτό είναι τόσο περίεργο. Διάβασα ένα από τα πρώτα προσχέδια του σεναρίου και έδωσα τις σημειώσεις μου για το τι ήταν ανέντιμο/δεν μου άρεσε και όταν δεν το άκουσαν, συνέχισα τη ζωή μου. Όχι το τσίρκο. Ο Θεός να σας ευλογεί και ο Θεός να σας βοηθήσει. Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο δεν έχω πει τίποτα μέχρι τώρα είναι επειδή ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα είστε ευχαριστημένοι με αυτό. Για ένα μεγάλο μέρος, η ταινία κολακεύει ένα πολύ συγκεκριμένο μέρος του fandom του πατέρα μου που εξακολουθεί να ζει με τη φαντασίωσή του, και θα είναι ευχαριστημένοι με αυτό».

Η ταινία «Michael» έχει προϋπολογισμό 155 εκατομμυρίων δολαρίων.

{https://www.youtube.com/watch?v=723RZxnDWKE}

Με πληροφορίες του Guardian